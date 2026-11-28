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アヤックスのFWオスカー・グルークが、『デ・テレグラーフ』のマイク・フェルウェイによるインタビューで、イスラエルとハマスの戦争に関するデリケートな質問に答えた。「反イスラエル感情」があるアムステルダムでの経験を尋ねられた。

グルークは2024年夏、レッドブル・ザルツブルクから移籍金1500万ユーロで加入した。22歳の同選手は適応にやや苦しんだものの、今季は好調だ。

ミチェル監督の下でここまで21試合に出場し、6得点9アシストを記録。アヤックスではトル・アロコダレに次ぐ数字を残している。

グルーク本人によれば、この数字はミチェル監督から寄せられる信頼のおかげだという。「その信頼があるから、どのポジションでプレーしても、監督の下ではとてもやりやすいと感じる」

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今季は守備面でも目に見える成長を遂げた。それもミチェル監督の明確な方針によるものだとグルークは話す。「監督は僕に『守備をしなければ試合には出さない』と言うんだ」

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続いてフェルウェイからアムステルダムの「反イスラエル感情」について尋ねられたイスラエルにルーツを持つグルークは、冷静に答えた。

「ハマスの旗は見ていない。僕はアムステルダムに住んでいないし、行くこともない。だから、そのことはほとんど知らない」と話した。

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話題はその後、モロッコ人選手のラヤン・ブニダ、ソフィアン・アムラバト、アブデラ・ウアザネとの関係に移った。グルークによれば、中東での戦争がアヤックスのチーム内に緊張をもたらすことはまったくないという。

「ブニ、アッピー、スーフとはとても仲がいい。よく話すし、彼らはいつも僕によくしてくれている。僕たちは単なる同僚ではなく、本当の友人だ」と語り始めた。

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「緊張を感じたことは一度もない。サッカーや私生活についてはよく話す。ただ、戦争については話さない」と締めくくった。