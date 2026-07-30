アヤックスは木曜夜、カンファレンスリーグ予選3回戦進出を圧倒的な内容で決めた。アムステルダムのクラブはヨハン・クライフ・アレナで、オスカル・グルフのハットトリックにも後押しされ、FKヴォイヴォディナに4-1で勝利。1週間前のセルビアでの第1戦でも同じスコアで勝っており、次ラウンドではアイルランドのシェルボーンとホーム＆アウェーで対戦する。

監督のミチェルは第1戦と同じ先発メンバーを選択した。ブラジル人の新戦力カイオ・エンヒキとマルコス・レオナルドは再びベンチスタートとなり、カスパー・ドルベア、スティーブン・ベルフハイス、ミカ・ゴッツが前線を تشکیلした。

アヤックスはキックオフからいきなり攻勢に出て、10分後に最初の決定機を迎えた。ゴッツのシュートはわずかに上へ外れ、その後はドルベアとデイヴィ・クラーセンも相手を脅かした。ホームチームが試合を支配したものの、長い時間にわたって先制点を奪えなかった。

前半半ばを過ぎると、圧力はさらに強まった。ベルフハイスの巧みなパスを受けたクラーセンのシュートはゴール前を横切り、その後ゴッツは見事なループで先制点を決めたかに見えたが、ボールはクロスバーに当たってピッチへ跳ね返った。ヴォイヴォディナは守備に徹し、数少ないカウンターの機会をうかがっていた。

それでも、前半終了5分前にゴールを奪ったのはよりによってセルビア勢の方だった。ジョルジェ・ツルノマルコヴィッチがCKをマールテン・パエスの背後へ押し込み、アウェーのヴォイヴォディナが驚きの0-1と先制した。しかしアヤックスはすぐに立て直し、前半終了直前にベルフハイスのCKをユリ・レーへールがつなぎ、最後はクラーセンがヘディングで押し込んで1-1とした。

後半に入ると、アヤックスはその優位をすぐさま得点に結びつけた。53分、ゴッツを経由した攻撃をグルフが力強く決めると、5分後にはさらにリードを広げた。ベルフハイスとのコンビネーションから、イスラエル人MFは右足アウトサイドで鮮やかにファーサイドへ突き刺し、3-1とした。

その後、ミチェルはカイオ・エンヒキ、ヨルティ・モキオ、マルコス・レオナルドに出場機会を与えた。レオナルドにとっては、これがアヤックスのユニフォームを着ての公式戦デビューとなった。オリバー・エドヴァルセンもピッチに入り、すぐさま試合に存在感を示した。

このノルウェー人ウインガーは71分、アムステルダム勢の4点目をアシストした。低いクロスがグルフに届くと、グルフは強烈に蹴り込んでネットを揺らし、これでハットトリックを達成。まもなくこの日の主役は観客の拍手に送られて交代した。

アディショナルタイムには、デビュー戦のマルコス・レオナルドが至近距離からシュートを外し、絶好機を逃した。

それでもアヤックスはヴォイヴォディナに4-1で快勝し、カンファレンスリーグ予選3回戦でアイルランドのシェルボーンと対戦する。