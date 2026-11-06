イングランド人ウインガーのジャック・グリーリッシュが、規律上の決定によりチームの直近3試合を欠場した後、所属クラブのエバートンの練習に復帰した。次の国際マッチウィーク終了後、先発復帰への道が開かれることになる。

この31歳の選手は先週、スコットランド人指揮官デイビッド・モイーズの構想から外されていた。クラブの内部規則に違反したことが理由で、イングランド代表のスターは10月17日のチェルシー戦での敗戦以降、トフィーズでの出場がなく、練習の一つを欠席していた。これが直近のニューカッスルとの2試合からの離脱につながった。

グリーリッシュは本日金曜日の夜に行われるコベントリー戦には出場しないが、練習復帰により、今月23日に予定されているブレントフォード戦での出場に向けて大きなチャンスが与えられることになる。英紙「ザ・サン」が伝えた。

デイビッド・モイーズはコベントリー戦前の記者会見で、選手のチーム練習への復帰が近いことを認め、次のようにコメントした。「いや、ジャックは現時点では出場できない。詳細な計画は明かさないが、我々は近いうちに再びジャックと取り組むことになるだろう」

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英紙は、規律処分に先立つ夜遊びの舞台裏を明らかにしていた。週給30万ポンドのこの選手は10月19日、ロンドンで開かれた「プライド・オブ・ブリテン」の授賞式に出席した後、ビクトリア地区のカラオケ店へ向かい、早朝まで過ごしていたという。

また、このイングランド人スターは翌日、ウィルムズローの町のあるホテルで、エバートンのチームメートであるジョーダン・ピックフォードおよびタイラー・ディブリング、さらにマンチェスター・シティ時代の元チームメートであるカイル・ウォーカーとともにいる姿が目撃された。

モイーズはグリーリッシュの違反の詳細に立ち入ることを拒み、処分はクラブの内部的な決定として下されたものだと強調した。

なお、グリーリッシュは今季エバートンで6試合に出場したが、ゴールは記録していない。前の移籍先での最初のレンタル期間となった昨季には目覚ましいシーズンを見せたものの、足の重傷によってそれを終えていた。