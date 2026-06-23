アトレティコ・マドリードは、バルセロナがジュリアン・アルバレスに接触したと主張し告発を示唆している。しかしFIFAには、両クラブが同じスペイン連盟に属するため介入権限がない。2019年のグリーズマン事件と状況は同じだ。

アルゼンチン代表戦後にアルバレスが「夢を叶えるには移籍が最善」と語ったことで、アトレティコは移籍希望を確信。 契約は2030年までで違約金は5億ユーロだが、選手と接触したとしてバルセロナへの抗議を検討している。

しかし『ムンド・デポルティーボ』によると、たとえ提訴してもFIFAは介入できないという。 選手登録・移籍規則では「同一連盟内の移籍は当該連盟規則に従う」と定めている。両クラブはスペイン王立サッカー連盟（RFEF）所属のため、本件は国内問題となる。

FIFA規則第18条は、新クラブが交渉前に書面で現所属クラブに通知することを義務づけている。 契約最終6か月を除き、選手との直接接触は禁止で、違反すれば文書証拠に基づきクラブに重罰が科される。

グリーズマンの前例が再現

2019年夏、アントワーヌ・グリーズマン移籍でも同様の事態が発生した。当時アトレティコ・マドリードは、バルセロナが契約期間中に接触したとスペインサッカー連盟に申し立てたが、FIFAは介入できず、バルセロナに300ユーロの罰金のみが科された。

スペインの競技委員会は、グリーズマンが契約期間中にバルセロナと契約したことを証明できなかった。しかしバルセロナが事前書面通知なしで交渉を開始したことは認定した。交渉は5月、選手が移籍意向を表明した後に始まったため、「重大な違反」とはみなされなかった。

FIFAが介入するのはいつなのか？

FIFAが介入するのは、選手自身が契約に違反した場合のみ。その場合、契約解除を煽った証拠があれば、カタルーニャのクラブに制裁が科される。制裁内容は、2回の移籍期間における新選手登録禁止を含む。

アルヴァレスは現在「保護期間」にある。2024年夏に締結した契約は28歳未満のため2027年6月まで有効で、この期間中に違反があれば移籍先は2期間登録禁止となる。

ただし、アルバレスは一方的な契約解除を望んでいない。残契約分の補償金をアトレティコに支払い、新クラブで4か月間出場停止となるためだ。この処分はシーズン開始時に適用され、アルゼンチン代表戦には影響しない。