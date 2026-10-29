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アントワーヌ・グリーズマンが1ゴール1アシストを記録し、オーランド・シティはソルジャー・フィールドで前半を2-0で折り返した。ロベルト・レヴァンドフスキが点差を縮めかけたものの、ジョナタン・バンバとマレン・ハイレ＝セラシエがシカゴ・ファイアーを追いつかせ、試合は2-2の引き分けに終わった。

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サッカーは、最後まで筋書き通りには進まない。ソルジャー・フィールドでのオーランド・シティは、効率よく得点を重ねて前半を終えた。しかし後半、シカゴ・ファイアーが試合の流れを一変させた。アウェイチームの鮮やかな決定力に、ホームチームが粘り強さで応えた一夜だった。

グリーズマンが攻撃を操り、オーランドが序盤に先制

オーランドがシカゴの守備を破るまで、わずか6分だった。立ち上がりから攻撃に絡んだアントワーヌ・グリーズマンのお膳立てを受け、イバン・アングロがネットを揺らした。ボール保持率で上回り、より多くの好機をつくったのはシカゴだったが、オーランドが前に出るたびに守備の隙を突かれた。

35分には、グリーズマンがアシスト役から得点者に回った。ペナルティーエリア外でボールを受けると、カーブをかけたシュートでクリス・ブレイディを破り、リードを2-0に広げた。アシストしたのはヴィニシウス・ノゲイラ。これに先立つアングロの得点へのアシストにより、グリーズマンはMLSで12試合連続の得点関与を記録し、マルティン・オヘダが2025年に樹立したクラブ記録に並んでいた。

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レヴァンドフスキは決められず、シカゴが反撃の糸口を探る

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前半のシカゴで最も脅威となったのはロベルト・レヴァンドフスキだった。最前線で先発したポーランド人ストライカーは、開始20分で2度の決定機を迎えた。ヘディングは得点につながらず、鮮やかなシザースキックはポストを叩いた。約2カ月間ゴールから遠ざかっていたレヴァンドフスキは得点を奪えないまま。シカゴは試合の大部分を支配しながらも、2点を追う形で前半を終えた。

バンバが反撃の口火を切る

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グレッグ・バーホルター監督はハーフタイムにセルヒオ・オレヘルに代えてジョナタン・バンバを投入し、この交代が奏功した。シカゴはオーランドを自陣深くに押し込み、57分に点差を縮める。レオナルド・バローソのアシストからバンバが決めると、スタジアムは活気を取り戻した。

ハイレ＝セラシエが同点弾

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同点ゴールが生まれたのは69分。両得点に絡んだバンバのお膳立てから、マレン・ハイレ＝セラシエが決めて2-2とした。シカゴは最終的にボール保持率58％を記録し、シュート数でもオーランドの2倍を超えた。レヴァンドフスキも65分に再びチャンスを迎えたが、決め切れなかった。

両チームにとって妥当な結果

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同点に追いつかれた後もオーランドは自陣深くに引かなかったが、終盤はシカゴが圧力をかけ続けた。76分にはオーランドのダヴィド・ブレカロが警告を受けたものの、両チームとも決勝点を奪えなかった。

この勝ち点1で、残り2試合のシカゴはイースタン・カンファレンス4位となった。オーランドは無敗を5試合に伸ばし、プレーオフ進出の確定に近づいた。オーランドにとっては勝ち点を上積みする機会を逃した一戦。一方のシカゴにとっては、前半の展開を考えれば勝利のように感じられる引き分けだった。