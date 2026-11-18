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ニコ・シュプリンガーがグランドスラム・オブ・ダーツで番狂わせを演じ、大会史上2人目のドイツ人選手として準々決勝に進出した。

マインツ出身の26歳は、ベスト16で元世界王者のロブ・クロス（イングランド）を10－8で下した。次の相手は3度の優勝を誇るガーウィン・プライス（ウェールズ）か、ライアン・サール（イングランド）。シュプリンガーにとってキャリア初のメジャー大会準々決勝となる。

序盤は互角の展開だったが、シュプリンガーが一時5レッグを連取。9－5となった時点で勝負は決したかに見えた。しかし、世界ランキング24位まで順位を落としているクロスが反撃。『マインツっ子』シュプリンガーがプレッシャーに苦しんだことも、その一因だった。シュプリンガーは最初のマッチダーツを逃したものの、2本目を決めた。

マルティン・シンドラーとガブリエル・クレメンスの今後は

欧州選手権準優勝のマルティン・シンドラーと、かつて世界選手権で準決勝に進出したガブリエル・クレメンスも、イングランドのウォルヴァーハンプトンで行われている大会に勝ち残っている。クレメンスは木曜夜（20時15分から／Sport1、DAZN）にイングランドのネイサン・アスピナルと対戦し、続いてシンドラーがオランダの世界選手権準優勝者ジャン・ファン・フェーンと顔を合わせる。これまでグランドスラムで準々決勝に進んだドイツ人選手は、2018年のミヒャエル・ウンターブフナーだけだった。

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ドイツ勢4人のうち敗退したのは、ジュニア世界選手権で予想外の決勝進出を果たしたヤン・シュミットだけ。予選で2敗を喫して姿を消した。次のラウンドに進んだのは、全16グループの上位選手のみ。賞金総額は100万ポンドで、優勝者は20万ポンドを獲得する。