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ニコ・シュプリンガーがグランドスラム・オブ・ダーツで番狂わせを起こし、大会史上2人目のドイツ勢として準々決勝に進出した。一方、優勝の大本命ルーク・リトラーは敗退した。

マインツ出身の26歳、シュプリンガーはベスト16でイングランドの元世界王者ロブ・クロスを10－8で下した。次の相手は、ライアン・サール（イングランド）を10－7で破った3度の優勝経験を持つガーウィン・プライス（ウェールズ）。シュプリンガーにとって、キャリア初のメジャー大会準々決勝となる。

序盤は互角の展開だったが、シュプリンガーは途中で5レグを連取。9－5となった時点で勝負は決まったかに見えた。しかし、現在は世界ランキング24位まで順位を落としているクロスが反撃。「マインツっ子」のシュプリンガーが緊張に苦しんだこともあり、追い上げを許した。シュプリンガーは1本目のマッチダーツを逃したものの、2本目を決めた。

シュプリンガーの勝ち上がりと少なくとも同じくらい衝撃的だったのが、過去2大会の優勝者ルーク・リトラーの敗退だ。世界ランキング1位のリトラーは、オランダのジャーメイン・ワッティメナに8－10で敗れた。ワッティメナは1－2から7－2とリードを広げた。リトラーもブレークを奪って7－9と反撃したが、38歳のワッティメナは、自身の半分の年齢のリトラーを相手に、この試合で自身最高となる77点のフィニッシュを決め、番狂わせを完成させた。

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マルティン・シンドラーとガブリエル・クレメンスの今後は

欧州選手権準優勝のマルティン・シンドラーと、かつて世界選手権で準決勝に進んだガブリエル・クレメンスも、イングランドのウルヴァーハンプトンで開催中の大会に勝ち残っている。クレメンスは木曜夜（20時15分から／Sport1、DAZN）にイングランドのネイサン・アスピナルと対戦。その後、シンドラーがオランダの世界選手権準優勝者ジャン・ファン・フェーンと対戦する。これまでグランドスラムで準々決勝に進んだドイツ勢は、2018年のミヒャエル・ウンターブーフナーだけだった。

ドイツ勢4人のうち敗退したのは、ジュニア世界選手権で予想外の決勝進出を果たしたヤン・シュミットだけ。予選で2敗を喫した。16組の各グループで最上位の選手のみが次のラウンドに進んだ。賞金総額は100万ポンドで、優勝者は20万ポンドを獲得する。