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スイス代表が今年最後の代表戦期間にグラニト・ジャカを迎え戻す望みは、サンダーランドのMFが新たに負傷したことで絶たれた。ベテラン主将は物議を醸した離脱期間を経て代表復帰が見込まれていたが、クラブでのプレー中にふくらはぎを痛め、ムラト・ヤキン監督は最も経験豊富なリーダーを欠くことになった。

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サンダーランド主将に負傷の痛手

シャカのスイス代表復帰は、同MFがサンダーランドが先日チェルシーと対戦した試合でふくらはぎを負傷したため、見送られた。元アーセナルのシャカは月曜朝、負傷の程度を詳しく調べるためMRI検査を受けていたが、初期の見立てでは、今後の試合には出場できないとみられる。前回の離脱に影を落とした新型コロナウイルス感染症の偽造証明書を巡る騒動を経て、復帰を果たす機会が失われたことは、とりわけ悔やまれる。

このベテランMFは10年以上にわたってスイスサッカーの中心を担ってきた。その不在は、スロベニア戦とスコットランド戦の中盤に大きな穴を残す。奇跡的な回復への期待もあったが、スイス代表の医療スタッフとヤキン監督は、主将が出場できないという現実を受け入れているようだ。ふくらはぎの負傷により、シャカは2026年秋のサイクルにおけるネーションズリーグの最後の試合を欠場する。

ムハイムも負傷者リスト入り

離脱を余儀なくされたのはシャカだけではない。ハンブルガーSVのDFミロ・ムハイムも代表合宿に参加できなくなった。クラブでは好調で、先日もボルシア・メンヒェングラートバッハ戦で30メートルの距離から鮮やかなゴールを決めたが、筋肉の問題により代表チームへの合流はかなわない。『Blick』によると、ムハイムは最近の得点について「自分のシュートが良いことは分かっている。でも、あれが全部入るというのは普通じゃない」と振り返った。

左サイドバックの不在を受け、ヤキン監督は代役としてヤングボーイズのDFイサーク・シュミットを追加招集した。ムハイムは今季、ブンデスリーガ2部で最も注目される攻撃的サイドバックの一人となっており、今回の負傷によって、代表での定位置獲得に向けてアピールする機会を逃した。

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マンザンビとバルガスには明暗

アストン・ヴィラのヨハン・マンザンビについては、周囲に安堵が広がった。マンチェスター・ユナイテッド戦で危険なタックルを受けたマンザンビは、スパイクの裏を見せたタックルの後に交代したものの、スイスサッカー協会は最悪の事態を免れたと確認した。予定通りザンクト・ガレンで代表チームに合流する見込みで、ヤキン監督の攻撃陣の選択肢にとって大きな後押しとなる。

一方、セビージャのウィンガー、ルベン・バルガスの状況はやや複雑だ。現在、胃腸の不調を抱えており、月曜朝にはスイスへ移動できなかった。協会は、回復次第チームに合流するとしている。代表ウィーク最初の試合に出場できるかは不透明だが、医療スタッフは週の後半には出場できる可能性があると楽観視している。

スイス代表に新たな顔ぶれ

複数の主力選手が不在となる中、ヤキン監督は新たな才能を試す機会としている。シラス・フーバー、サミュエル・バレに加え、もう一人の新顔がA代表に加わった。U-21スイス代表の主将で、現在はベルギー1部のOHルーヴェンでプレーするロジェリオ・ニャコシが、センターバック陣を補強するため、A代表に初招集された。