グラニト・ジャカが偽の新型コロナ証明書使用で検察当局から有罪認定

グラニト・ジャカは木曜日、自身が偽のコロナ証明書を使用したとしてルツェルン検察庁から有罪判決を受けたことを明らかにした。スイス代表のキャプテンには、執行猶予付きの罰金刑が科された。

先月、ジャカとブリール・エンボロも偽のワクチン接種証明書を使用していたことが明らかになった。これを受け、2人は直近の代表戦期間に向けたスイス代表メンバーから外された。

ジャカは、自分が「ワクチンに対して深い不信感を抱いていた」こと、そして「恐れや不安」に直面していたことを説明した。

ジャカには、1日あたり3000フラン（3217ユーロ）の執行猶予付き刑が50日分科された。合計額は15万フラン、約16万ユーロとなり、執行猶予期間は2年となっている。

「数週間前、私はここで自分の意見を述べ、自分の決断に責任を持つと話しました」と、ジャカは木曜日にインスタグラムにつづった。「今もその考えに変わりはありません」

「検察庁に対して全面的に説明を行った後、検察官が今、判断を下しました」

「私は偽の証明書を取得したことで欠席裁判により有罪判決を受け、1日3000スイスフランの50日分、執行猶予2年付きの罰金刑を科されました」

「これは、その期間中にさらなる違反を犯さない限り、刑が執行されないことを意味します。私はすでに訴訟費用を支払いました」

「私はこの決定を受け入れ、責任を負います。ここ数週間にわたる多くの支援のメッセージに感謝します。それは私にとって大きな意味があります」と、34歳のサンダーランド所属MFは述べた。



