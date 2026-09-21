グラニト・ジャカがスイスで刑事訴追、代表チームを即時離脱

グラニト・ジャカは今後しばらくスイス代表でプレーしない。サンダーランドのMFがドイツ通信社DPAに対して明かした。新型コロナウイルスのワクチン接種証明書を偽造したとして、スイスで訴追を受けているためだ。

スイスメディア『Blick』は土曜日の時点で、ジャカが問題を抱えていると報じていた。同メディアは、ジャカがルツェルンの医師から、自身は新型コロナウイルスのワクチン接種を受けていないにもかかわらず、接種済みと記された偽の証明書を入手していたことを突き止めた。

この医師は今月初めに摘発され、その後の違法な証明書取引に関する捜査の中で、ジャカの名前が浮上した。

このMFは事実を認めており、スイス当局の捜査に全面的に協力しているという。「私の過ちだった。当時は強い不信感を抱いていた。とても後悔している」と述べた。

ジャカは10月初旬にスイスで事情聴取を受ける予定で、そのため今後行われる自国のネーションズリーグ4試合を欠場することになった。非常に高額な罰金、さらには執行猶予付きの禁錮刑が科される可能性も否定できない。

スイスはこの代表ウィークで、順に北マケドニア、スコットランド、スロベニア、そして再び北マケドニアと対戦する。

33歳のジャカはスイス代表で152試合に出場しており、同代表の主将も務めている。現在はサンダーランドでプレーしているが、キャリアの大半はアーセナルに所属していた。