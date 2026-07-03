グラニット・シャカ（33）がW杯中にクラブの将来について重要な決断をした。

チェルシーはグラニット・シャカの移籍を説得できなかった。英メディアによると、スイス代表主将はサンダーランド残留を決めた。

6月には英メディアが「チェルシーがシャカに強い関心を寄せ、移籍すれば現年俸の何倍も得られる」と伝えていた。

さらに来季からチェルシーを率いるシャビ・アロンソと再タッグを組む展望も提示されていた。

2人はレバークーゼンで無敗2冠とEL決勝進出を果たした。

9月に34歳になる左利きのシャカにとっては、ビッグクラブへ移籍できる最後のチャンスとも見られていた。

それでもシャカは2028年半ばまでサンダーランドとの契約を全うすると決めた。加入1年目で主将に就任し、ファンに愛される存在になった。

移籍の誘惑に揺れたものの、来季もチームを率いることを選んだ。同紙は、キャプテンとしての責任感とファンとの絆が判断を後押ししたと伝えている。

サンダーランドは当初からシャカは「売り物ではない」と明言していたが、本人が強く望めば移籍を容認する可能性もあった。今回、シャカは残留の意思を明確にし、移籍の噂を自ら封じた。

現在はW杯に集中しており、スイス代表はグループリーグ2勝1分で好スタート。シャカは全試合でフル出場し、32強ではアルジェリアを2－0で下した。