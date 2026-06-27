グラニット・シャカのチェルシー移籍が濃厚だ。ジャーナリストのルカ・チェルキオーネ氏は土曜の朝、チェルシーが3000万ユーロでオファーしたと伝えた。スカイ・ドイツのフロリアン・プレッテンベルク氏によると、サンダーランドの33歳MFはすでに個人合意に達しているという。

同氏は土曜夜、Xに「独占情報：シャカとチェルシーは移籍で口頭合意に達した。個人条件も完全に合意している」と投稿した。

チェルシーはサンダーランドとも接触しており、シャビ・アロンソ監督が獲得に動いている。2人は2023～2025年のレバークーゼンで共闘した。

シャカはFCバーゼルのユース出身で、その後ボルシア・メンヒェングラートバッハ、アーセナル、レバークーゼンを経て、現在はサンダーランドでプレーしている。同クラブは1年前、レバークーゼンから1500万ユーロで彼を獲得した。

昨季プレミアリーグ7位のサンダーランドでは公式戦36試合に出場し、1ゴール6アシストを記録した。

サンダーランドとの契約は2028年6月までで、Transfermarktの市場価値推定は800万ユーロ。

代表戦通算149試合出場を誇る左利きの彼は、現在スイス代表主将としてW杯に臨んでおり、グループステージ3試合にフル出場した。グループBを首位で突破したスイスは、次のラウンドで3位国と対戦する。