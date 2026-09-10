グラツィアーニが辛辣批判。「その後で数字を見て、彼が誰よりも多く走った選手だったと分かるようなことになるなら、ミランがゴンサロ・ラモスを獲得しても無意味だ。そんなのはばかげている」

チッチョ・グラツィアーニ氏（元FW、現コメンテーター）は、日曜夜のRadioSportivaでのユヴェントス対ミランについて、次のように語った。「ミランのパフォーマンスは気に入らなかったし、ユヴェントスはなおさらだ。ホームで戦っていたのだから、もっと挑めたはずなのに、実際には精彩を欠いた試合だった。唯一の2つの見どころは2ゴールだけで、その後は95分間を通して枠内シュートがほとんどなく、おそらく両チーム3本ずつくらいだった。ミランがゴンサロ・ラモスを獲得しておきながら、数字を見たら彼が誰よりも多く走った選手だったと分かるようでは意味がない。ばかげた話だ。ラモスはサレマーカーズやラビオのサポートに回っているが、ゴール前での脅威はほぼゼロだった。もしミランが勝っていたら、スキャンダルだと叫ばれていたはずだ。その後、この若い選手、シセが入ってきて、すぐに違いを生み出した。若手への投資は明らかに報われるし、そのことはアモリムも分かっていなければならない。何かリスクを冒したいなら、例えば私ならゴンサロ・ラモスと一緒にカマルダを前線で試していた。ところが、こちらでは若手は信じてもらえない。今はこの外国人指揮官に、彼のサッカーの考えを浸透させる時間を少し与えるべきだ。もっとも、それができるかどうかは別としてね。ただ、アモリムはすでに1つ分かったことがある。イタリアでは大事なのは負けないことだという点だ。負けなければ、いつだって何とかなるし、来るのは遠回しな批判だけだ。本当の問題は負けた時に生じる。だから指揮官はこう言うんだ。『勝てなくても、まずは負けたくない』と。実際、ミランは何人か負傷者がいるとはいえ、あのメンバーであればもう少し何かできると考えていいのではないか。私はそう思う。ところが実際に見たのは、勝つためではなく負けないために戦った2チームであり、そこには違いがある。残念ながら、イタリアではこういうことがあまりにも頻繁に起きている」