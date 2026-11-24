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グスタボ・バレラがセリエAで大ブレイク。ベンフィカの控え選手から、低額の移籍金で加入したACモンツァで得点を量産するFWへと変貌を遂げ、インテルとACミランの関心を集めている。

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今季セリエAの主役となっているのは、大きな期待を集めることなくイタリアにやって来た若きポルトガル人ストライカーだ。ACモンツァは2026年7月、ベンフィカからこのFWを獲得した。移籍金は350万ユーロと報じられている。加入直後からの得点ラッシュは、欧州サッカー界の観衆を驚かせた。

今では欧州の有力クラブが、試合のたびに幹部をU-Powerスタジアムへ送り込んでいる。21歳のバレラは、フィジカルの強さ、躍動感のある走り、そしてペナルティエリア内での容赦ない決定力を兼ね備える。もはや育成段階の有望株ではなく、試合を決める存在と見なされている。

リスボンからテッサロニキへ、各地で重ねた成長

グスタボ・ミゲル・ペレイラ・ソウザ・バレラは、ポルトガルのミウドス・タレントーゾスとスポルティングCPで育成年代の初期を過ごした。2016年には、父フェルナンド・バレラがプレーしていたギリシャのPAOKテッサロニキへ移り、技術を磨き続けた。2022年1月、ベンフィカはバレラを生まれ故郷のリスボンへ呼び戻した。

ベンフィカでは育成組織の階段を着実に上り、ポルトガル2部のベンフィカBで56試合14得点を記録した。トップチームでのデビューは2024年5月17日、リオ・アヴェ戦での途中出場だった。ベンフィカは継続的な出場機会を確保するため、2025-26シーズンにポルトガル1部のジル・ヴィセンテへ期限付き移籍させた。

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バルセロスで過ごした1年間で、バレラはリーグ戦32試合に出場し、6得点を挙げた。明らかな可能性を示していたものの、ベンフィカは2026年7月に完全移籍での放出を認めた。モンツァは移籍金350万ユーロで獲得し、2030年6月までの4年契約を結んだ。

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記録を塗り替えるモンツァの新たな得点源

イヴァン・ユリッチ監督の下、バレラはイタリア1部でのキャリアを歴史的な形でスタートさせた。直近の2026年11月23日のフィオレンティーナ戦では、PKと見事なヒールでのシュートで2得点。この結果、セリエAでは12試合11得点、公式戦全体では12試合13得点となった。

バレラは、セリエAでの最初の11試合で2桁得点を記録した、過去50年間でわずか3人目の選手となった。それまでに達成していたのは、1997年のヴィンチェンツォ・モンテッラと2008年のディエゴ・ミリートだけだ。さらにセリエAは、急速な成長を遂げたバレラを2026年10月の月間ライジングスターに選出した。

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圧倒的な得点記録が評価され、バレラは2026年11月のUEFAネーションズリーグに向けて、ジョルジェ・ジェズス監督からポルトガル代表に初招集された。バレラは代表チームへの合流に際し、「ここに来るまでは緊張していた……でも、みんな温かく迎えてくれた」と明かした。ジェズス監督もその決定力を公に称賛し、イタリアでこれほど安定して得点するには「並外れた能力」が必要だと強調した。

欧州の強豪が1月の大型オファーを準備

バレラの市場価値は、夏の獲得額から急騰している。インテルのスポーツディレクター、ダリオ・バッチンは2026年11月23日にブリアンテオを訪れ、ストライカーを直接視察した。インテルに加え、ACミラン、ナポリ、ユヴェントス、トッテナムも、今後の冬の移籍市場を前に関心を示している。

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モンツァのユリッチ監督は、先発の背番号9を1月以降も引き留めるのは難しいと率直に認めている。「1月に誰かが5000万ユーロを提示し、その資金でチームを再編できるなら、私はそれで構わない」と語った。

ベンフィカはバレラの将来について、次の移籍金の20％を受け取る条項と、他クラブからのオファーと同条件を提示できる優先権を保持している。実績ある得点源を求める複数のチャンピオンズリーグ出場を狙うクラブが関心を寄せるなか、バレラは1月の移籍市場が開けば、その中心人物になりそうだ。