共有 GOALをGoogleでフォロー

アーセナルのDFリッカルド・カラフィオーリが、ローマ市庁舎でロベルト・グアルティエリ市長の訪問を受けた。

広告

「市庁舎に彼を迎えることができ、大変うれしく思います。素晴らしいスポーツ選手であり、素晴らしい人物です。彼の成功は私たちの誇りです。世界で私たちの街の大使としての役割を果たし、英国でローマの名を前向きに広めてくれています」。アーセナルとイタリア代表のDFリッカルド・カラフィオーリをローマ市庁舎に迎えた後、こう語ったのはローマ市長のロベルト・グアルティエリだった。

カラフィオーリには、世界におけるローマの「アンバサダー」としての役割をたたえ、記念プレートが贈られた。グアルティエリ市長は「同僚のマムダミ（ニューヨーク市長、編集部注）はうらやましがるでしょう。彼はアーセナルの大ファンです。会ったときにもその話をしましたし、リッカルドのことをよく知っています」と語った。

続いてカラフィオーリは「このように認めていただき、ありがとうございます。海外では常に自分の街を代表しようと努めています。故郷が恋しくなりますが、帰ってくるといつも感慨深いです」と語った。カラフィオーリは市長にアーセナルのユニフォームを贈り、その後、カピトリーノの雌狼像の前で写真を撮影。さらに予定外の出来事として、議会の会議が中断され、グアルティエリ市長に紹介されたカラフィオーリがあいさつする場面もあった。