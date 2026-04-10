マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督は、日曜日にスタンフォード・ブリッジで行われるチェルシー戦の重要性を強調した。プレミアリーグ第32節の試合だ。

シティは現在2位でアーセナルに9ポイント差だが1試合未消化。アーセナルにはエティハドでの難戦が残っており、優勝争いの行方を左右する。

グアルディオラ監督は会見で「優勝には多くの勝ち点が必要だ。多くのイエローカードは、我々が熱く戦っている証拠だ」と語った。

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さらにグアルディオラ監督は「ポイント獲得が急務だ。今季は安定性に欠け、取りこぼしが多かった。もう失う余裕はない」と語った。

負傷者については「ロベン・ディアスは回復傾向だが日曜のチェルシー戦は欠場。ジョン・ストーンズは本日部分練習を予定。ジャファディオルも改善中だが完全復帰には時間がかかる」と説明した。

ベルナルド・シルバについては「彼にはとても不満だ。1ヶ月前、『将来を決める際はまず私に知らせるべきだ』と言ったが、今も何も聞いていない。冗談で『教えてくれ、知る権利がある』と言ったが、彼はしなかった。だから状況が分からない」と語った。と語った。

さらに彼を称賛してこう続けた。「彼はあらゆる面で素晴らしい選手だ。 9年間一緒に仕事をしてきたので、多くの試合に出場し、けがも少なく、欠場もほとんどありませんでした。複数のポジションでプレーでき、頭脳明晰で、試合のあらゆる瞬間と、その瞬間に何が必要かを読み取る能力を持っています。だからこそ、彼は常にプレーしているのです。彼は常に私たちに自信を与えてくれるからです」。

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グアルディオラ監督は「今季私が下した最高の決断は、ベルナルドにキャプテンマークを託したことだ。彼は最も背が高いわけでも、得点やアシスト最多記録保持者でもない。それでも私は彼を高く評価している。常に恐れず、ありのままの自分でチームに寄り添うからだ。彼は素晴らしい戦力であり、ここでキャリアを終えてほしい」と語った。

彼は続ける。「リーダーシップとはシンプルだ。チームの利益を最優先することだ。時に『国の利益を第一に』という言葉を耳にするが、実際にはいつも守られていない。しかしベルナルドはマンチェスター・シティの利益を何よりも優先している」

さらに「GK以外ならどのポジションでもこなす選手は、どの監督にとっても夢だ。彼の戦術理解度の高さを示している。彼は『三冠』を達成した最も重要なシーズンにウイングとしてプレーした」と続けた。

攻撃的MFとしてもプレーできるが、大量得点を挙げるタイプでも、裏へ走り込むタイプでもない。それでも試合の流れを読む力は非常に高く、どんな局面でも効果的に関与できる。 年齢とともにプレースタイルは変わっても、彼の戦術的意識は多くの選手にない強みだ」と結んだ。