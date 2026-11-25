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ペップ・グアルディオラ氏がイタリア代表監督就任の打診を断った理由を初めて語り、断るのは「心苦しかった」と明かした。マンチェスター・シティで数々のタイトルを獲得した10年間を経て休養中の名将は、次に目指すのは代表チームの指揮だとも認めた。

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イタリア、3大会連続のW杯出場逸を受けグアルディオラ氏に打診

7月、イタリアが3大会連続でワールドカップ出場を逃した後、 イタリアサッカー連盟（FIGC）はパオロ・マルディーニ氏とレオナルド氏を通じてグアルディオラ氏に接触した 。打診があったのは、同氏が2016年から2026年まで指揮し、プレミアリーグで6度、FAカップで3度、チャンピオンズリーグで1度優勝したマンチェスター・シティを離れて間もない頃だった。

過密な日々で疲弊した元バルセロナ、バイエルン・ミュンヘン監督は、自ら少なくとも1年間の休養を取ることを選んだ。 イタリアはその後、ロベルト・マンチーニ氏を再び監督に招いた 。同氏は2018年から2023年までチームを率い、EURO2020優勝に導いていた。

グアルディオラ氏、イタリア代表への断りに抱いた思いを語る

グアルディオラ氏は火曜日、ブラジルのレジェンドでバルセロナ時代の元チームメイトでもあるロマーリオ氏と『ロマーリオTV』で対談し、なぜイタリア代表監督に就任できなかったのかを説明した。いずれ代表チームを指揮したいという希望も認める一方、今は現場を離れた生活に満足していると強調した。

「このことを話すのは初めてだが、確かに彼らとは話をした」とグアルディオラ氏は語った。「イタリアのような国に『ノー』と言うのは心苦しかった。イタリア代表を率いることができれば、私のキャリアでも最大級の栄誉の一つになったはずだ。だが、立ち止まる必要があると気づいた。2年前に声をかけられていたら、おそらく引き受けていただろう。

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「だが、私が心から大切に思うパオロ・マルディーニとレオナルドから連絡をもらった時は、どうしても立ち止まらなければならない時期だった。自分のための時間が必要だった。監督として18年間、週ごとに3日おきの試合を続けていれば、いつか『ふう』と息をつきたくなる時が来る」

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グアルディオラ氏は、監督としてまだ実現していない唯一の目標に「代表チーム」の指揮を挙げ、それがキャリアの「次のステップ」だと語った。ただし、復帰を急ぐつもりはない。「正直、分からない。本当に分からない。でも今は元気に過ごしている」と続けた。「もし戻るとしたら、自分の直感がそう告げ、私を求める人がいた時だ。その時は戻る。だが、長い年月にわたり、本当に多くの試合を戦ってきた」

米国代表監督の空席、欧州の強豪からも関心のうわさ

トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表と、最近シャビ氏を監督に迎えたオランダ代表が、ともにグアルディオラ氏の就任先として取り沙汰されている。マウリシオ・ポチェッティーノ氏がマンチェスター・ユナイテッドへ移った後の米国代表も同様だ。

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最後の記者会見で、 ポチェッティーノ氏は米国代表について「就任するには絶好のタイミングだ」と述べ 、グアルディオラ氏に監督就任を勧めた。「すべてが良い方向に進んでいる。もちろん、引き受けるべきだと思う。引き受ければ、素晴らしいスタッフと良い選手たちに出会えるはずだ。選手たちは彼のスタイルに合うだろうし、以前はなかったナショナル・トレーニングセンターもある」

復帰までは辛抱強く待つ必要

グアルディオラ氏は少なくとも1年間、監督業から離れて休養を続けるため、招へいを望む側は辛抱強く待たなければならない。復帰の時期も行き先も決まっておらず、代表チームの指揮に就くかどうかは、新たな挑戦の準備ができたと本人の直感が告げる時にかかっている。