バルセロナはハンス・フリック監督の下、驚異的な攻撃力を発揮し続け、リーガ首位の座を固め、レアル・マドリードに7ポイントの差をつけている。

カタルーニャのチームは、土曜日の夜に行われた第30節のアトレティコ・マドリード戦で劇的な2-1の勝利を収め、ドイツ人監督の下で目覚ましい成果を挙げた。

得点力という点で、フリックは再びバルサの歴代名将たちを上回った。

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ミスター・シップの統計によると、カタルーニャのチームはフリック監督の下で公式戦わずか107試合で300ゴールの大台に到達し、1試合平均2.81ゴールを記録した。

この数字は、ルイス・エンリケ監督時代、歴史的なトリオであるメッシ、スアレス、ネイマール（MSN）が達成した記録と完全に一致するが、フリックはこの偉業に到達する最速の選手ではなかった。

この歴史的なリストのトップに立つのはヘリーニオ・エレーラで、1980年に99試合で300ゴール（以上）を達成した最速記録保持者だ。次いでダウジック：101試合（1953年）、 次にグリーノウェル：105試合（1921年）、ルイス・エンリケ：107試合（2016年）、フリック：107試合（2026年）。

一方、ペップ・グアルディオラは2010年、バルセロナで123試合という驚異的な記録を達成した。

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