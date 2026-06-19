ブラガを率いるスペイン人監督カルロス・ビセンテは、レアル・マドリードの新監督に就任したジョゼ・モウリーニョを称賛した。再建という課題があるものの、強力なチームを築くと確信を示した。

昨季までマンチェスター・シティでペップ・グアルディオラの助手だったビセンテ氏は、スペイン紙『アス』の取材に「モウリーニョは一流監督だ。競争力のあるチームを築くのが彼の持ち味だ」と語った。

自身も就任1年目でブラガをヨーロッパリーグ準決勝とポルトガルリーグカップ決勝に導いたヴィセンスは「彼は手持ちの戦力を綿密に分析し、勝利へつなげる。弱点を克服する際も鋭い洞察力を持つ」と続けた。

ヴィセンテ氏は「彼はクラブと競争環境を理解し、独自のスタイルでメッセージを伝える」と指摘し、 また、彼はどんな状況にも適応できる賢い監督だ。最初のレアルではカウンターを多用したが、ベンフィカではボール支配を重視するスタイルに戦術を進化させた。

選手たちが反旗を翻す可能性については「彼は強い個性と独特な気質を持ち、誰にも特別扱いしない。経験が豊富で、スター揃いのロッカールームをどう管理すべきかを知っている」と断言した。

10年間在籍したマンチェスター・シティ退任を発表したグアルディオラについては「時代や対戦相手の要求に合わせて進化し、適応する術を知っている。彼のサッカーは世界水準で、その功績に匹敵するのは難しい」と絶賛した。

さらに、グアルディオラが将来レアル・マドリードを率いる可能性を問われると、「そんな場面は想像できないが、プロとして見れば彼はどのチームでも成果を出すだろう。ペップは確かな選択肢だ」と語った。