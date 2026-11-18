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ペップ・グアルディオラの今後はどうなるのか。マンチェスター・シティに別れを告げたスペイン人指揮官は、現在も正式にどのクラブとも契約していない。ここ数時間、Suadi Pro Leagueのクラブ、あるいはサウジアラビア代表の新監督候補として、その名が盛んに挙がっている。

代理人が認める こうした噂について、長年代理人を務めるジョゼップ・マリア・オロビッチは否定しなかった。サウジアラビアの日刊紙アル・リヤディヤに語り、カタルーニャの新聞スポルトが伝えたところによると、仲介者を通じてグアルディオラにサウジアラビアで指揮を執る機会が提示されたという。「ここ数日、仲介者を通じてサウジアラビアからオファーを受けた」

サウジアラビアにはノー しかし、グアルディオラはマンチェスター・シティで10年以上にわたり途切れることなく指揮を執った後、しばらく休養することを以前から決めていた。そのため、サウジアラビアから届いた破格の金銭的条件には心を動かされながらも、今回もオファーを断り、無所属のままでいることを選んだ。この決断についても、代理人のオロビッチが「グアルディオラはすべての提案を断った」と認めている。

イタリアにもノー、復帰は1年後 最終的にサウジアラビア行きを断ることになれば、グアルディオラが連盟に示す大きな拒否は2度目となる。イタリア代表とイタリアサッカー連盟（FIGC）の再建を率いるために選ばれた幹部コンビ、マルディーニとレオナルドにも、以前断りを入れていたからだ。当時のペップは、その計画に魅力を感じながらも、シティを去って数日で直ちに再出発する気にはなれなかった。

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復帰はシーズン終了後 グアルディオラは、この1年間の休養を考え直すことなく全うするつもりだ。これについても代理人のオロビッチが「ペップが自身の将来について正式に話し合いを始めるのは、来シーズン開幕以降になる」と認めている。