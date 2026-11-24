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バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックが、カタルーニャのクラブで歴史を刻み続けている。先週日曜日にビジャレアルとの激闘を3-2で制したことで、逆転勝利の回数でペップ・グアルディオラの記録に並び、ヨハン・クライフが持つ最多記録の更新にも迫った。

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スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、フリックはバルセロナをラ・リーガ首位に保ち、2位レアル・マドリーとの勝ち点差を3としただけでなく、新たな偉業も達成した。カタルーニャのクラブを率いた134試合で24回目の逆転勝利を挙げ、グアルディオラの記録に並んだのだ。グアルディオラはバルセロナ監督時代、同じ回数の逆転勝利に到達するまでに249試合を要していた。

フリックとしては、こうした苦しい展開を避け、試合中に選手たちを必要以上に消耗させたくないのが本音だろう。それでもドイツ人指揮官は、逆転勝利の最多記録の更新が目前に迫っている。この記録を持つのはオランダ人のヨハン・クライフで、カタルーニャのクラブで430試合を指揮し、28回の逆転勝利を挙げている。

レモンターダの魔法

2024年夏に就任したフリックは、バルセロナでの1年目に9回の逆転勝利を記録した。そのうち6回はラ・リーガでのもので、チャンピオンズリーグでは2-4のビハインドを5-4の勝利へと覆す劇的な逆転劇も演じた。

さらにフリックは、レアル・マドリーを相手に忘れがたい2度の逆転勝利を収め、バルセロナに2つのタイトルをもたらした。1度目はサウジアラビアで、0-1から5-2の勝利へと試合をひっくり返し、スーペルコパ・デ・エスパーニャを制した。

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2度目はその数カ月後、ラ・カルトゥーハで行われたコパ・デル・レイ決勝だ。バルセロナは1-2のビハインドから、延長115分のジュール・クンデのゴールで3-2と逆転勝利を収めた。

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昨季、フリックのレモンターダは10回に増えた。そのうち7回はラ・リーガで、中でもリヤド・エア・メトロポリターノでのアトレティコ・マドリー戦での逆転勝利は、バルセロナのタイトル獲得をほぼ決定づけるものだった。残る3回はチャンピオンズリーグで挙げている。

今季もドイツ人指揮官はここまで5回の逆転勝利を記録している。内訳はチャンピオンズリーグで1回、ラ・リーガで4回だ。これにより、インテルと並んで欧州主要リーグで最も多く逆転勝利を挙げた指揮官となった。