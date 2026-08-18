新たなドキュメンタリー映画が、ペップ・グアルディオラのマンチェスター・シティでのキャリアにおいて最も激動の時期の裏側を明らかにした。同作は、スペイン人指揮官が選手たちとの間で経験した緊張の瞬間を記録しており、その中には元主将カイル・ウォーカーとの対立や、彼がクラブを去る寸前だったと認めた瞬間も含まれている。

「アマゾン・プライム」が制作したドキュメンタリー・シリーズが映し出したところによると、グアルディオラは2025年1月にウォーカーがレンタルでミランへ移籍したわずか数日後、チェルシー戦を前にマンチェスター・シティの選手たちに語りかけ、主将とクラブの関係が終わった経緯について悲しみを表明した。

グアルディオラは選手たちにこう語った。「カイルに起きたことは、なんと悲しいことだろう」。そして、そのイングランド人ディフェンダーの振る舞いを非難し、彼は直接自分のところに来て、疲れているとか、新たな挑戦をしたいと言うことができたはずだと強調した。

スペイン人指揮官はこう付け加えた。「主将として、彼がやったようなやり方で振る舞うことはできない。それはできないんだ。特に、我々の人生で最も困難な瞬間にはね」。そして残りの選手たちに向けてこう問いかけた。「君たちは何をしたんだ、友よ? 君たちは自分たちの主将に何をしたんだ?」

映画はグアルディオラを怒らせ、そのメッセージを発するに至らせた振る舞いの性質を明確には明かしていないが、別の場面では、2024年12月のマンチェスター・シティ対リバプール戦での敗戦後、指揮官とウォーカーの間で交わされた激しいやり取りが記録されている。

その試合で、ウォーカーはルイス・ディアスにボールを奪われ、その場面は最終的にリバプールがPKを得る結果に終わった。試合後、グアルディオラはロッカールームで主将に批判を向け、あのエリアでボールを失うことの危険性を認識すべきだと強調した。

グアルディオラは選手たちに、ボールを失うことは失点を意味すると語り、それがウォーカーの怒りを招いた。ウォーカーはこう反論した。「どの会議でも、僕が名指しされるんだ」。

グアルディオラは「おそらく君が主将だからだろう」と答え、ウォーカーは「そうですか、あなた方は僕に主将になってほしくなかったんですね」と返した。

ウォーカーは2024-2025シーズン、チームメイトたちによってマンチェスター・シティの主将に選出されており、ケヴィン・デ・ブライネ、ルベン・ディアス、ロドリ、ベルナルド・シウバが交代で副主将としてキャプテンマークを巻いていた。

ドキュメンタリー・シリーズが明らかにしているのは、ウォーカーの危機が、グアルディオラ自身も極めて困難な時期を過ごしていた最中に起きたということだ。マンチェスター・シティは、スペイン人指揮官のキャリアで初めて4連敗を喫し、それと同時にチームの成績が低迷し、彼を取り巻くプレッシャーが高まっていた。

ある場面では、グアルディオラがその連敗の後、クラブ首脳陣に対し、チームとの歩みが終わりに達したかもしれないと伝えたことを認めている。彼はこう語った。「もう終わりかもしれない」。

スペイン人指揮官は2024年11月にマンチェスター・シティと新契約を結んだにもかかわらず、映画はクラブとの関係延長に先立つ決断がいかに困難なものであったかを明らかにしている。取締役会長のハルドゥーン・アル・ムバラクは、グアルディオラに残留を説得できるか確信が持てなかったと認めている。

別の場面では、グアルディオラが選手たちの前で涙を流すほど感極まった様子を見せ、契約延長は金銭を求めてのことでも、ただ残るためだけに残りたいという願いからでもなく、チームと共に戦い続け、競争できる力を取り戻したかったからだと強調した。

スペイン人指揮官はこう語った。「私が契約を延長したのは、ここで君たちと共にいたいからだ。この立場で戦いに勝ちたいんだ。私は去って、君たちから逃げるように感じたくない」。

そしてこう付け加えた。「もし君たちが、まずは主将たち、それから残りの者たちが、問題があると感じたら、私に言ってくれ。それで君たち全員への私の愛が一瞬でも変わることはない。私は戦いたい、それがすべてだ」。

この危機はグアルディオラの私生活の側面にまで及んだ。彼のコーチングスタッフの側近の一人であるマヌエル・エストゥアルテは、選手たちがその時期に指揮官の振る舞いに明らかな変化を感じ取っていたと語り、彼が悲しげで普段とは違っていたと強調した。

エストゥアルテは、選手たちがグアルディオラを心配していたと述べ、彼が離婚後に困難な私生活の状況を過ごす中で、指揮官という立場の裏にいる一人の人間を見るべきだと選手たちに伝えたことを説明した。

こうした危機は、マンチェスター・シティが全タイトルの争いから脱落する形で終わったシーズンに起きた。2024-2025シーズンは、グアルディオラが2016年にクラブへ加入して以来、最も困難なシーズンの一つとなった。特に、ロドリが負傷で長期離脱したことや、クラブが直面した財政問題に絡むプレッシャーがあったためだ。

そうしたあらゆるプレッシャーにもかかわらず、グアルディオラは残留を選んだ。彼を退団寸前まで追い込んだ危機は、マンチェスター・シティでのキャリアにおける新たな始まりへと変わった。ドキュメンタリー映画は、脚光の裏にあるスペイン人指揮官の稀有な姿と、イングランドサッカー史上最も成功した指導の一つの未来をめぐる対立、涙、疑念の瞬間を目撃したロッカールームを映し出している。