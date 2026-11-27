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スペイン人指揮官ペップ・グアルディオラが、マンチェスター・シティでの任期を終えた後のバルセロナ復帰を否定した。また、指導者としての復帰時期は決めていないと認めている。

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ペップはバルセロナの近代史において最も大きな影響を与えた人物の一人だ。彼のチームはスペインと欧州を席巻し、2009年と2011年の2度にわたってチャンピオンズリーグを制した。

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また、多くのチームが模倣を試みたプレースタイルを築き上げ、引退した選手、現役選手を問わず多くの選手がそれを「史上最高のフットボール」と評していると、カタルーニャ紙『スポルト』は伝えている。

バルセロナのファンの多くが、いつかペップがクラブに戻ってくることを願うのは自然なことだろう。

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しかし、このカタルーニャ人指揮官はこれまで何度もきっぱりと、「バルセロナの監督としての私の時代は終わった。再びチームを率いるために戻ることはない」と明言してきた。

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その立場を最後に改めて示したのは数日前のことだ。ブンデスリーガの公式マガジンのインタビューに応じたもので、内容は主にバイエルン・ミュンヘンでの経験に焦点を当てたものだった。

将来的にバイエルンへ戻る自分の姿を想像できるかと問われたグアルディオラは、その可能性を完全には否定せず、ヴァンサン・コンパニを「素晴らしい監督」と評した。

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一方で、バルセロナについては明確で、「例えば私は、バルセロナには戻らない」と語っている。

また、グアルディオラは以前、メディアからの重圧、一挙手一投足への過剰な注目、そしてレアル・マドリーとの争いが、バルサの監督時代に自身をひどく疲弊させたと明かしていた。

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インタビュアーのマルクス・ホルヴィック氏とドイツサッカーについて話す中で、グアルディオラはスペインとドイツにおけるプレッシャーの性質や生活スタイルの違いに触れ、「あなたたちはどうプレーするかを気にしない。勝てばそれで十分だ。それに、サッカー以外の人生を楽しむ術を知っている。一方、スペインにはそれ以外に何もない」と語った。

グアルディオラは指導現場から離れている期間を利用して優先順位を整理し、ピッチに戻るまでに必要な時間を見極めようとしている。復帰時期について問われると、「前回はエネルギーを充電するのに丸1年が必要だったが、今回はどれだけかかるかわからない。具体的な時期は決めていない」と答えた。

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指導から離れていたこの6カ月の間に、イタリア代表、オランダ代表、アメリカ代表の監督就任を含む重要なオファーを受けたが、いずれも受け入れなかった。

グアルディオラのバイエルン・ミュンヘンでの挑戦は、2013年から2016年までの3シーズンに及んだ。

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チャンピオンズリーグ制覇こそ果たせなかったものの、彼の指揮下でバイエルンは7つのタイトルを獲得し、その中にはブンデスリーガ3連覇も含まれている。

バイエルンの監督に就任して間もない頃のある夕食の席で、フランツ・ベッケンバウアーは彼に「ここではただ勝てばいい。バイエルン・ミュンヘンではそれだけシンプルなことだ」と告げたという。

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グアルディオラによれば、この言葉を大いに気に入り、クラブ内での仕事の性質や求められるものを理解する助けになったという。

このスペイン人指揮官は、古巣であるバルセロナとバイエルン・ミュンヘンの監督たちの動向を今も追い続けている。ハンジ・フリックとヴァンサン・コンパニの両者を称賛し、「タイトルを争い、偉大なチームを築くための資質を十分に備えている」との見方を示した。