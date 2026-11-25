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マンチェスター・シティの前監督であるスペイン人指揮官ペップ・グアルディオラが、これまでの長年にわたってアルゼンチン人のリオネル・メッシの獲得を一度も試みなかった理由を明かした。

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ペップ・グアルディオラとロマーリオは親しい友人同士だ。ここ数日ブラジルに滞在していたカタルーニャ人指揮官は、名ストライカーの呼びかけに応じて、物議を醸している彼の番組（Romario TV）に出演し、ためらうことなく率直に自らの意見を語った。

対談ではラミン・ヤマル、グアルディオラがイタリア代表監督の候補に挙がる可能性、ネイマール、リオネル・メッシ、カルロ・アンチェロッティなど、さまざまな話題が取り上げられた。

アンチェロッティに対するグアルディオラの立場

ブラジル代表の現監督に対するロマーリオの意見は誰もが知るところで、彼は退任を望んでいる。しかし、グアルディオラにとっては話が違う。

アンチェロッティについて問われたグアルディオラの答えは、きっぱりとしたものだった。「これは極めて重要なことだ。この難しいスポーツでは、時には時間が必要になる。ここに来ればいいというだけの話ではない。カルロ、ペップ、ユルゲン（クロップ）、ジョゼ（モウリーニョ）、誰であれやって来て騒ぎを起こし、2日のうちに5度の世界王者が再び世界王者になる。時にはもっと時間が必要なんだ」

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さらにこう続けた。「問われるべき唯一の問いは、我々は彼に時間を与えたいのか、ということだ」

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ロマーリオはブラジルは勝てないと主張したが、グアルディオラは冗談を交えながら擁護を続けた。カタルーニャ人指揮官は「君はカルロとうまくいっていないんだろう？」と語りかけた。

これに対しロマーリオは「私は彼の友人ではない。私はブラジル人だ。自分のチームが勝つところを見たいが、そうなっていない。カルロに対して何の恨みもないが、これは良くない」と答えた。

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グアルディオラはこう切り返した。「彼らは勝ちたいと思っている。5度の王者だからね。でも、ブラジルはこれまで何回ワールドカップに出場した？何回だ？勝った回数より負けた回数のほうが多い。簡単なことではないんだ。代表チームでは時間が限られている。そして彼は、その短いリズムに適応しているところだ」

さらにこう指摘した。「だが、すまないね、ロマーリオ。私はカルロの能力を疑うことは決してない。そんなことはあり得ない。彼を知っているからだ。彼はチームマネジメントにおけるリーダーだ。ナンバーワンだと言われている。私は彼と対戦してきたが、非常に直感に優れ、戦術的な判断も賢い。彼も私と同じように分かっている。勝てなければ、続けられないということをね」

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なぜメッシ獲得に一度も動かなかったのか

ペップ・グアルディオラは、ネイマールのときとは異なり、リオネル・メッシをバルセロナから引き抜こうとしたことは一度もない。指揮官によれば、その理由はスポーツ面や金銭面とは関係なく、メッシのクラブに対する感情的な結びつきにあるという。

「彼に電話したことは一度もない。私はバルセロナのファンだし、彼にはあそこに残ってほしかった」と指揮官は打ち明けた。また、この機会に、キャリアを通じて共に仕事をしてきた選手たちの才能と、彼らがもたらした成功への影響についても強調した。

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グアルディオラはアルゼンチン人の勝者のメンタリティも称賛した。彼の考えでは、それこそがメッシを長年にわたって世界のサッカー界の頂点にとどまらせた鍵の一つだという。 メッシはその競争心を練習にまで持ち込み、練習でさえ負けることに我慢がならなかった。

グアルディオラとイタリア代表監督

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40分以上に及んだ対談の中で、ロマーリオはグアルディオラにイタリア代表監督就任のオファーの可能性について尋ねた。

カタルーニャ人指揮官はこの件について初めて口を開き、「彼らと話をした。この話題について語るのはこれが初めてだが、イタリアのような国からのオファーを断ることには気まずさを感じている」と語った。

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さらにこう続けた。「イタリア代表監督の候補に挙げられたことは、私にとって大きな名誉だ。だが、立ち止まらなければならないと感じた。もし何年か前に話をもらっていたら、受けていたかもしれない。しかしあのとき、パオロ・マルディーニやレオナルドと一緒に、立ち止まる必要があると気づいた。自分のための時間がもっと必要だった。私は18年間監督を務め、3日ごとに試合をしてきたのだから」