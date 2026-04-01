グアルディオラが去就を決定…マンチェスター・シティは後任を決定

マンチェスター・シティのクラブ首脳陣は、スペイン人監督ペップ・グアルディオラの去就をめぐる不透明感が高まる中、彼の退任後の体制について基本的な方針を固めた。グアルディオラ監督のイングランド王者との契約は残り1年となっている。

著名な移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、クラブ幹部は、グアルディオラ監督が来夏あるいはその翌夏に退任を決断した場合、イタリア人監督エンツォ・マレスカが後任として理想的な選択肢であると考えている。特に、マレスカ監督の指導力とクラブの哲学に対する深い理解を完全に信頼しているからだ。

ロマーノ氏は自身のYouTubeチャンネルでの動画で、マンチェスター・シティにはグアルディオラを解任する意図は一切ないと説明した。スペイン人監督はクラブ経営陣から完全な信頼を得ており、自身の将来に関する最終決定は彼に委ねられている。

一方、グアルディオラは自身の将来について冷静な姿勢を崩しておらず、コメントの中で繰り返し来シーズンに言及しつつ、契約があと1年残っていることを常に念頭に置いているものの、現時点では最終的な立場を明確にしておらず、まだ結論を出していない。

関連して、マレスカはマンチェスター・シティ内での自身の評価の高さを認識しており、将来的に指揮を執る可能性を見据えているため、マンチェスター・ユナイテッドやトッテナムの監督候補には挙がっていなかった。

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