グアルディオラがアーセナルに警告：「経験がプレミアリーグでの優位を生む」

マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督は、終盤の連勝経験がプレミアリーグ優勝争いでアーセナルに優位をもたらすと語った。

ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは土曜、本拠地でボーンマスに1-2で敗れ、首位との12点差をつける機会を逃した。

グアルディオラは、残り8試合を全勝すれば逆転できると指摘。まずは日曜のチェルシー戦に集中する。2023-2024シーズン終盤に9連勝してアーセナルからタイトルを奪った経験も自信になっている。

4月19日のエティハド・スタジアムでの直接対決を前に、この経験が決め手になると語る。

グアルディオラはESPNの取材に「全勝が必要だ。私たちは過去にやったことがある。だから、もう一度できるし、何をすべきかも分かっている」と語った。

さらにペップは「今は昨季のように7位や8位ではない。2位で戦っている」と続けた。

アーセナルが不調に陥る一方で、シティはリーグカップ決勝でのアーセナル戦やFAカップのリヴァプール戦で好パフォーマンスを示し、調子を上げている。

グアルディオラは「この上昇は序盤に来るべきだった。もっとチャンスが欲しかった」と語った。

さらに「これが現実だ。できるときはいつでもやるが、タイトルを獲るには3日おきに結果を出さねばならない」と語った。

グアルディオラは「シーズンを通じて安定しなかったが、まだここにいる。FAカップ準決勝を勝ち上がり、プレミアリーグでも最後まで戦う。まだ終わっていない」と結んだ。



関連記事：グアルディオラ「ベルナルド・シルバには非常に不満…これが最善の決断だ」