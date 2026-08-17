バルセロナは今冬の移籍市場において、攻撃陣補強の第一ターゲットとして、アトレティコ・マドリードのアルゼンチン人FWフリアン・アルバレスの獲得計画に固執している。ただし、カタルーニャのクラブの首脳陣は交渉決裂に備えて代替案も用意している。

スペイン紙『スポルト』によると、スポーツディレクターのデコと監督のハンジ・フリックを中心に、バルセロナは依然としてアルバレス獲得に強く賭けている。選手とクラブの双方が、この夏に移籍を成立させられると考えており、とりわけアルゼンチン人FW自身がアトレティコを離れバルセロナへ移ることを望んでいるためだ。

アルバレスはワールドカップ期間中に、アトレティコ・マドリードを退団したいという意思を公に表明していた。そして先週水曜にクラブの施設へ戻った後、その立場をディエゴ・シメオネ監督へ直接伝え、アルゼンチン人指揮官を極めて複雑な状況に立たせることとなった。

アルバレスの将来を取り巻く不透明感は、他の代表選手たちとともにチームの練習に合流した後、オリンピック・マルセイユとの対戦でアトレティコ・マドリードのメンバー外となったことで一層強まった。

いまや注目は8月19日、リーグ戦でのマラガとのアトレティコの初戦に集まっている。シメオネがこのアルゼンチン人FWをチームのメンバーに復帰させるかどうかが焦点となる。

選手の将来を巡る不安が広がる一方で、アトレティコ・マドリードの表向きの立場は依然として明確だ。「フリアン・アルバレスは売り物ではない」。

しかし、FWが退団に固執していることで、シメオネは2年前にジョゼップ・グアルディオラが同じ選手を巡って直面したのと同じジレンマに立たされている。

2024年8月、マンチェスター・シティは約7500万ユーロ、上乗せ条項次第で9500万ユーロまで上がる金額でアルバレスのアトレティコ・マドリードへの移籍に同意した。選手が新たなチームでより大きな役割と影響力を求めて退団を願い出た後のことだった。

その際、グアルディオラは自らの選手の願望に明確に対応し、幸福を感じていない選手や、より多くの出場時間を望む選手は出口を探すべきだと明言した。そして、定期的に出場していない選手たちの感情を扱うことは監督の最も難しい仕事の一つだと強調した。

そしていま、シメオネはほぼ同じ状況に自らを見出している。現在の状況によれば、この問題はアルバレスが得る出場時間の多寡に関するものではなく、めったに得られないかもしれない新たな挑戦に臨みたいという選手の願望に関するものであり、バルセロナへの移籍が彼にとって第一の選択肢として置かれている。

アトレティコ・マドリード内部で自ずと浮かび上がる問いは残されている。シメオネは2年前にグアルディオラがとったのと同じやり方でアルバレスの願望に対応するのか、それとも退団を望むFWを引き留めるのか。