グアテマラのメディアはファーセンに容赦なく、CONCACAFに対応を求めている

グアテマラのメディアはエティエンヌ・ファッセンに容赦がない。入手した映像を受け、CONCACAFに対してスリナム代表GKへの出場停止処分を求める声まで上がっている。

月曜深夜から火曜未明にかけて行われたネーションズリーグのグアテマラ対スリナム戦（1-0）の後、事態は完全に混乱した。グアテマラに敗れたことで、スリナムは大会準々決勝進出を逃した。

両国は先週にも対戦しており、その試合は0-0で終了していた。今回は終盤に問題が起きた。マシュー・エバンスが96分に思い切ってシュートを放つと、そのミドルシュートはファッセンにとって止めようのないものとなり、1-0となった。

先週の両国による第1戦でも、小競り合いはすでに起きていた。当時ファッセンはグアテマラのFWをかわし、その後で相手に向かって手を振った。

リターンマッチでは、それに先立ってリホネル・マーガレットが、おそらく人種差別に反応した後に一発退場となっており、試合後には再び完全に騒然となった。

試合後、ファッセンは怒りを抑えきれなかった。このGKは両国の間で起きた激しい衝突の中心的存在となった。その後、現地ファンに向けてわいせつなジェスチャーをする様子も映像に映っている。

その最後のジェスチャーについて、グアテマラの『La Red 106.1』は出場停止を求めている。「彼は自らの性器に手をやり、同じジェスチャーを繰り返した。これは処罰の対象となる行為だ。CONCACAFは処分の可能性に向けて映像を確認できる」と同メディアは記している。

Prensa Libreは試合後、「Qué pasó con Vaessen?」と大きく見出しを打った。大意は「ファッセンに何が起きたのか？」。同メディアは、FCフローニンゲンのGKが試合を通してゴールキックのたびに時間を使い、観客を挑発していたと書いている。こちらも試合後の「わいせつなジェスチャー」に言及している。



