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モイーズ・キーンが再び負傷したコモは、冬の移籍市場で補強に動く可能性を検討している。

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インドネシア人のミルワン・スワルソ会長が率いるクラブは火曜日、次のように発表した。「練習中に生じた問題を受け、モイーズ・キーン選手は追加の検査を受けています。クラブの最優先事項は、モイーズの回復を支えることです。コモ1907は、お伝えできる情報が入り次第、続報を発表します」

2000年生まれでユヴェントスにも所属したイタリア人FWは、昨夏の移籍市場でフィオレンティーナから500万ユーロ（約9億円）の有償レンタルで加入。買い取り義務の金額は3000万ユーロ（約54億円）で、さらに最大500万ユーロ（約9億円）のボーナスが設定されている。10月末にはクガット医師のクリニックで脛骨の治療を受け、回復まで5週間とされていた。しかし、治療では問題が解消せず、その間に新たな合併症も生じたため、少なくとも2027年まで離脱が続く見通しだ。

『コリエレ・デッラ・セーラ』によると、コモは代役の獲得を検討している。優れた選手であるギリシャ人FWタソス・ドゥヴィカスは、2031年6月までの新契約で残留が決まっているものの、全試合に出場することはできないためだ。スペイン人指揮官セスク・ファブレガスが率いるチームの補強候補には、ラージョ・バジェカーノに所属する2001年生まれのスペイン人FWセルヒオ・カメージョが挙がっており、イタリア人FWジャンルカ・スカマッカにも注目が集まる。

1999年生まれでローマの下部組織出身、ジェノアとサッスオーロにも所属したスカマッカは、アタランタと2028年6月まで契約を結んでいる。アタランタは2023年夏の移籍市場でインテルとの争奪戦を制し、ウェスト・ハムから移籍金2800万ユーロ（約50億円）と最大200万ユーロ（約4億円）のボーナスで獲得した。

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加入以来、スカマッカはアタランタで95試合に出場し、36ゴールを記録。今季は12試合で3ゴールを挙げている。

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しかし、マウリツィオ・サッリの監督就任後は、モンテネグロ代表のニコラ・クルストヴィッチに先発の座を奪われたようだ。

アタランタが今冬の移籍市場でスカマッカの放出を決断する可能性も否定できない。本人も、イタリア代表での再起を見据え、環境を変えることを前向きに捉えるかもしれない。

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イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督は、サン・シーロでフランスに3-1で逆転勝利したネーションズリーグの一戦で、アディショナルタイムにピオ・エスポジトに代えてスカマッカを起用しただけだった。