ヴィム・キーフトとレネ・ファン・デル・ハイプは、『KieftJansenEgmondGijp』で、ルベン・ファン・ボメルがアーロン・ボウマンに激しいチャージを見舞った後、アヤックス対PSVで起きた小競り合いを笑って振り返った。とりわけ、デイヴィ・クラッセンの振る舞いが両解説者の笑いを誘った。

ファン・ボメルはイエローカードで済んだように見えたが、ボウマンは数週間戦列を離れることになった。PSVのFWによるそのファウル直後、そして数分後にも、アヤックス陣営には大きな怒りが広がっていた。

主審のサンデル・ファン・デル・エイクは、アムステルダムで行われたこの大一番の後半に複数のイエローカードを提示した。54分に交代していたクラッセンも、この小競り合いへの関与で警告を受けたほか、イヴァン・ペリシッチ、スティーフェン・ベルフハイス、ルシャレル・ヘールトライダらにもイエローカードが出された。

「ファン・ボメルのあのファウルの後、アヤックスの選手たちがみんなピッチに飛び出してくるんだ。クラッセンも完全にそれに乗っかっていた。でも、あいつはこれまでハエ一匹だって殺したことがない。ものすごく優しい子なんだよ。だけど、ちょっとアルゼンチン的な気性みたいだったね」と、キーフトは普段は冷静なアヤックス主将について笑いながら語った。

ファン・デル・ハイプも、ややクラッセンをからかっている。「誰か止めてくれ！ 止めてくれよ！」と、ドルドレヒト出身の解説者は皮肉たっぷりにアヤックス主将の振る舞いを描写した。

PSVは最終的に敵地でアヤックスを1-3で下した。1週間前にはFCユトレヒトを一蹴し、1-6で破っていた。それでもキーフトによれば、アイントホーフェンのクラブを今の時点で王者と決めつけるのはまだ早いという。

「PSVはまだ王者じゃないが、なかなかいいプレーをしている。とにかく私は大いに楽しませてもらったよ。試合は、あまりにひどかったからこそ面白かった。そうなるとゴールもたくさん生まれる。そしてアヤックスも悪くなかった」と、キーフトは述べた。