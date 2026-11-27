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ウィム・キーフト氏は、アヤックスのマルコス・レオナルドに今のところまったく感銘を受けていない。元ストライカーは『デ・テレグラーフ』のコラムで、ブラジル人のクラブ史上最高額の補強選手にはもっと期待していると記した。また、FCトゥーン戦後にミチェル・サンチェス監督が送った賛辞は大げさだと考えている。

アヤックスは木曜夜、フェイエノールトとのデ・クラシケルに向けて上々の予行演習を行った。ヨハン・クライフ・アレナでFCトゥーンに4-0で快勝し、カンファレンスリーグで3連勝を飾った。

スイスのチームを相手に、レオナルドはアヤックスの2点目を決めた。試合の早い段階には好機で空振りしていたブラジル人選手だが、アブデラ・ウアザネのお膳立てから難なく押し込んだ。

サンチェス監督は試合後、このアタッカーのプレーを高く評価した。「誰もが見たと思う。彼は素晴らしい試合をした。彼にも、選手全員にも非常に満足している」

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スペイン人指揮官は続けた。「我々が求めたことに関して、彼は素晴らしい試合をしたと思う。サイドをしっかり守り、奥行きをもたらしてくれたことで、中央により多くのスペースが生まれた」

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一方、キーフト氏の見方は異なる。デ・クラシケルを前に、昨夏フェイエノールトとアヤックスがそれぞれ獲得したクラブ史上最高額の選手に目を向けた。フェイエノールトはナチョ・フェリに1000万ユーロ近く、アヤックスはレオナルドに2000万ユーロ近くを支払った。

「22歳のスペイン人選手は、ロッテルダムで一時期好調だった。だがフェイエノールトの調子が落ちると、彼もその不振を免れなかった。つまりフェリは周囲の出来に大きく左右される」とキーフト氏は述べ、日曜の試合では主にフェイエノールトにプレッシャーがかかるとの見方を示した。

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キーフト氏によれば、レオナルドもチームメートへの依存度が高い。ただ、フェリとは違い、ブラジル人選手は新天地でまだ好調な時期を迎えていない。「FCトゥーン戦では連係プレーでまずまずだったが、特別な個人能力はない」

「抜群に速いわけでもなく、際立った加速力もない。技術が飛び抜けているわけでも、冷静なフィニッシャーでもないし、チームのために前線で頼れるボールの収め役でもない」とキーフト氏はアヤックスのストライカーの欠点を並べた。「2000万ユーロのブラジル人選手には、もっと期待する。新たなロマーリオやロナウドとまではいかなくても、アヤックスですぐに力を発揮する選手であってほしい」

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キーフト氏は、レオナルドがエールディビジとカンファレンスリーグで得点を重ねるとは考えているものの、サンチェス監督がこのアタッカーに熱狂する理由は理解できないという。「スイスのチームとの試合で決めたような、押し込むだけのゴールでね。その後、ミチェル・サンチェス監督のように彼を絶賛するのは大げさだ」