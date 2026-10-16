ヴィム・キーフトは、アヤックスとフェイエノールトの間に痛ましいほどの対照を見ている。元ストライカーのキーフトによれば、ロッテルダムのフェイエノールトが現在オランダで最も魅力的なサッカーを見せる一方、アムステルダムのアヤックスでは、有望なシーズン序盤に生まれた熱気が完全に消え去った。キーフトは『デ・テレグラーフ』紙のコラムで、ミチェル・サンチェス率いるチームのプレーを厳しく批判している。

シーズン開幕当初、アヤックスには非常に前向きなムードが漂っていた。テクニカルディレクターのヨルディ・クライフが複数の大物選手をアムステルダムに迎え入れ、カンファレンスリーグ予選の結果も楽観的な見方を後押ししていた。当時のプレー内容にもキーフトは満足していたが、その熱気は今やほとんど残っていない。

キーフトによれば、先週木曜日の試合は、最近のチームの歩みにおけるまさにどん底だった。「ハイドゥク・スプリト戦で、ミチェル・サンチェスのチームは最低限の水準さえ下回った」と結論づけている。元オランダ代表のキーフトの目には、連係も縦への推進力もないチームに映り、プレーのテンポもあまりに遅かった。

攻撃面でもアヤックスはキーフトにほとんど好印象を与えず、チャンスの少なさに明らかにいら立ちを覚えたという。「試合は夕方の18時45分に始まったが、見ていたらそのまま眠ってしまいそうだった」と記す。元ストライカーによると、アヤックスがまともな攻撃を一度でも繰り出すまでには、非常に長い時間がかかった。

一方、ソフィアン・アムラバトの期待外れのパフォーマンスを受け、キーフトはアヤックスの元主将ジョーダン・ヘンダーソンに対する見方を変えた。イングランド人MFはアムステルダム在籍中、絶えず厳しい批判を浴びていたが、その価値はますます明らかになっているとキーフトは見る。「彼は（世間では）大した選手ではないとされていた。だが、アムラバトが中盤をさまよっている姿を見れば、試合を重ねるごとにヘンダーソンの評価は上がる一方だ」

キーフトは、アヤックスの元主将をさらに高く評価する。「振り返ってみれば、彼はアヤックスにとって実に素晴らしい選手だった」と元オランダ代表は語る。その根拠として、アムステルダムを去った後にヘンダーソンがブレントフォード、そして現在はチェルシーで見せているプレーも挙げた。

アヤックスが夏に獲得したほかの選手についても、キーフトの評価は芳しくない。ユリアン・ブラントはあまりに早く持ち上げられ、トル・アロコダレをめぐる期待も過剰だったという。キーフトによれば、アロコダレはフィジカルが強く空中戦でも脅威になるものの、足元のプレーには物足りなさがある。それが、ミチェルがカスパー・ドルベリをたびたび優先して起用した理由だと見ている。「理由がなかったわけではない」とキーフトは語った。