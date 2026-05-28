キーフト、フェールマンとオランダ代表を巡る議論で異例の激しさを見せる

『KieftJansenEgmondGijp』司会のミシェル・ファン・エグモンドは、ロナルド・クーマンの記者会見の姿勢に感銘を受けている。ただしポッドキャストでは、代表監督が特定の選手に対してやや態度が異なるとも語られている。

「ただ、フェールマンについては今も少し刺々しい。いつか話し合う必要があるが、それ以外は実に完璧だ」と絶賛した。

代理人のロブ・ヤンセンは「彼は成功も失敗も経験し尽くした。不調や海外での失敗から多くを学び、もはやインタビューや質問で動揺しない」と語る。

ウィム・キーフトは「クーマンが賢明でなかったのはフェールマンへの対応だ。彼には『議論は終わりだ。君には能力が足りない。欧州選手権の試合を見直せ』と言うべきだった」と指摘する。

「でも、そう言ったらまた…」。ヴァン・エグモンドが言い返そうとすると、キフトは即座に遮った。「いや、『でも』じゃない。君もそう思うだろう？」。司会者は「フェールマンは『オランダ最高の選手の一人』だと言われるだろう」と指摘したが、同席者は動じなかった。

「オランダで一番？そんなことはない。オランダでは“3度ゼロ”だ。3度ゼロ。だから正直に『彼には期待できない。EUROで試したがうまくいかなかった。今も期待できない』と言えばいい。そうすれば技術的な理由で招集しないという結論になる」とキーフトは語った。

ファン・エグモンドは、暗いキーフトのせいで観客が帰ってもいいと冗談を言う。「君はそんなにネガティブなのか。君は『まったくの無価値』だと言っているんだ」。