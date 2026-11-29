共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ヴィム・キーフトとイムケ・クルトワは日曜夜、『スタジオ・スポルト・エールディヴィジ』でフェイエノールトとアヤックスによるクラシケル（1-1）の試合内容に厳しい評価を下した。デ・カイプではフェイエノールトが長時間にわたって主導権を握ったが、アヤックスを倒すことはできなかった。試合後、キーフトはジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの見解にまったく同意せず、クラシケルの中心となった2選手にも特に厳しい言葉を向けた。

アヤックスは開始わずか4分、ユリアン・ブラントの見事なゴールでデ・カイプで先制した。しかし、その直後にブラントのパスミスがルチアーノ・バレンテの同点ゴールにつながった。その後、フェイエノールトは次第に主導権を握ったものの、優勢を勝利に結びつけることはできなかった。

「振り返ると、最初の2分間は例外だったけれど、それ以外はフェイエノールトが確かに試合をコントロールし、強度も高かった」とクルトワは分析を始めた。「一方で、その強度とプレッシャーをほとんど生かせなかった。チャンスをほとんど作れず、フェリは中心的な役割を果たしたけれど、悪い意味でのことだった」

ルーカス・ローザがシャルル・ファンハウッテに軽く接触した場面で、主審のアラルト・リンドハウトがフェイエノールトにPKを与えた判定も話題になった。「主審が笛を吹かなければ、VARも介入しなかったと思う。あまりにもグレーな判定だ」とクルトワは語り、キーフトもPKの判定は厳しすぎるとの見方を示した。

広告 広告

続いてNOSのスタジオでは、キャプテンのバレンテがPKを蹴ると主張すべきだったかどうかが議論になった。「もちろん、ストライカーならPKで得点すれば、それまでの悪いプレーを挽回できる」とキーフトは指摘。「もし私がキャプテンで、バレンテの立場ですでに得点していたなら、『ちょっと待ってくれ』と言っただろう」

Related Topics

クルトワも同僚の解説者に同意した一方、フェリがPKを決めていれば、おそらくこの議論は起きなかったとも認めた。「それでも私なら自分が蹴ると主張する。結局は結果がすべてだからね。彼が外したから、この議論になっている」

ベルギー人解説者は、アヤックスのDFオーウェン・ワインダルにうまく抑え込まれ、期待を下回ったアニス・ハジ・ムサのプレーにも言及した。「チーム全体で彼を抑えようとしていた。ワインダルには何度もサポートがあった。一瞬のひらめきが決定的になる可能性はあるけれど、この試合では最後まで見られなかった」

広告

それでもファン・ブロンクホルストはクラシケル後、8試合連続で勝利がないフェイエノールトのプレーに満足感を示した。「我々のプレーの仕方も、勝つために全力を尽くしていることも良い。ただ、最終的にはもちろん結果を出さなければならない。それが何より重要だからだ」

キーフトはフェイエノールト監督の分析に納得していない。「フェイエノールトの監督の話を聞いたが、私はまったく同意できない。フェイエノールトのプレーが良かったとは到底思わないし、アヤックスも良くなかった」。キーフトによれば、序盤にアヤックスが脅威となったのは、主にフェイエノールトが引いてしまったためだという。「アヤックス相手に下がる必要などまったくない。彼らには背後を狙う動きがないのだから」

広告

キーフトが特に驚いたのは、フェリとアヤックスのFWトル・アロコダレのプレーだった。「レベルを大きく下回っている。しかもオランダのリーグ戦だ。もちろんプレッシャーも相当あるが、あのストライカーたちは前線でボールの受け手になれない。ボールがことごとく足元から離れ、ほとんどキープできないのだから……」

キーフトは続けた。「トルは長身を生かし、ペナルティーエリア内では優れたストライカーだ。しかし、そこまでボールを運べないと、彼に多くの限界があることがはっきり分かる」