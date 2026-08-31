ヴィム・キーフトは、リカルド・ペピにまったく感心していない。元FWは、PSVが日曜日にFCユトレヒトに1-6で大勝した試合を見たものの、アメリカ人FWはほとんど存在感を示せなかったと評した。「ペピは期待外れだ。そう、かなり期待外れだよ」と、キーフトは月曜夜にZiggo SportのRondoで結論づけた。

PSVはガルヘンワールトで当初こそ苦戦した。アルテム・ステパノフが早い時間帯にFCユトレヒトに先制点をもたらしたからだ。その後はアイントホーフェン勢が完全に主導権を握り、ルベン・ファン・ボメルとフース・ティルのゴールで、前半のうちに1-2と逆転した。

後半に入ると、前回王者は最終的にアンソニー・コレイア監督率いるチームを大きく突き放した。マウロ・ジュニオール、スフェン・マイナンス、ティル、セルジーニョ・デストの得点で、最終的にPSVのゴール数は6に達したが、ペピはこの力の差を生かせなかった。

とりわけセンターFWのプレーぶりには、キーフトも不満を示した。「前半は3回しかボールに触っていなかったと思う。連係に加われないのは、まあいい。そこは彼の持ち味でもないと思うからね」と、元名FWは語った。

「でも、以前はゴール前でいつもあれだけ鋭かった。今は何もかもが少しずつ足りない」と、キーフトは厳しく続けた。そのため、この解説者は、なぜペピが現在アイントホーフェンで以前見せていたレベルに達していないのか、なかなか理解できないでいる。

というのも、キーフトはこのアメリカ人のまったく別の姿も見てきたからだ。「あのペピに何が起きているのか分からない。もちろんケガは多かったけど、とりわけルーク・デ・ヨングの非常に優秀な代役だったと思っていた」と、元オランダ代表は振り返った。

キーフトによれば、ペピには一時期、デ・ヨングより優先して起用すべきではないかと真剣に議論できるほどの時期すらあったという。「ある時は、彼を先発で使うべきかもしれないと思った。でもその後に彼は負傷した。私にも分からないよ」と、キーフトは語った。