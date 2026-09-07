ウィム・キーフト氏は月曜夜、NECの守備陣におけるブラム・ノイティンクの役割に疑問を呈した。36歳のDFはフィリップ・サンドレルの不在により土曜日のフェイエノールト戦で先発したが、キーフト氏によれば、ノイティンクがナイメーヘンのチームが目指す守り方に苦戦していることが痛いほど明らかになったという。

ディック・スロイデル監督の攻撃的なスタイルにより、NECのDFはしばしば広大なスペースでの対応を強いられていると、キーフト氏も見ている。「サンドレルがいても、NECにはそれほどスピードがあったわけではない。そこに今度はノイティンクが入った……。正直、もう無理だと誰かが彼に言うべきなんじゃないか？」





とりわけ、バレンテの1-2の場面がRondoで例として取り上げられている。ロングボールが頭でそらされたあと、バレンテが中盤からそのまま駆け上がり、フェイエノールトが再び勝ち越した。ユーリ・ムルデルは、そこにNECの戦術的選択の明確な結果を見ている。「あれは、ピッチ全体でのマンツーマンの結果だ」

テオ・ヤンセンによれば、あの場面ではノイティンク自身も自分のスピード不足を踏まえて対応できたはずだという。「ノイティンクとして『よし、自分は最も速い選手じゃない』と分かっていて、あのロングボールが来るなら、『フェリにヘディングは任せよう。自分は先に5メートル下がって、セカンドボールを回収するほうに賭ける』と考えることもできたはずだ」

ラファエル・ファン・デル・ファールトは、問題はノイティンクだけにあるのではなく、NECのシステムにも関係していると考えている。「このシステムでプレーするなら、ノイティンクのようなDFは確かにいつも苦しい状況に置かれる。そうなると、ものすごく速く、しかも非常に優れていなければならない。そういうタイプの選手は、NECより上のレベルではあまりプレーしていないことが多い」と元MFは語った。

その一方で、ファン・デル・ファールトはNECがこうした攻撃的なスタイルを選んでいること自体は歓迎している。「美しいし、かなり多くの試合に勝てる。でも、少しでもうまくいかなくなると、ただただ叩きのめされるんだ」