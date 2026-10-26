ヴィム・キーフトには、冬の中断期間が明けてもアニス・ハジ・ムーサがフェイエノールトでプレーしているとは、到底思えないようだ。元オランダ代表のキーフトは、ポッドキャスト番組KieftJansenEgmondGijpで、このアタッカーを絶賛。ハジ・ムーサは日曜午後のPSV戦で、見事なゴールを決めて1-1の同点に追いついた。

キーフトはハジ・ムーサの能力に強い感銘を受けており、フェイエノールトがいつまで彼のプレーを見られるのか疑問を抱いている。「冬を越しても、あのハジ・ムーサがまだオランダでプレーしているなんてあり得るか？ あり得ないだろう？ 彼は本当に信じられないようなプレーをする」と、元ストライカーは感嘆した。

キーフトはハジ・ムーサをアリエン・ロッベンになぞらえるほどだが、すぐに留保も付けた。「アリエン・ロッベンほど優れてはいないかもしれない。ロッベンは別格だったからね」とキーフトは語る。「でも、あのゴールの決め方は信じられないだろう？ 素晴らしい選手だ！」

一方、ロブ・ヤンセンはハジ・ムーサが冬に移籍することに断固反対だ。「冬に出ていくべきではない。シーズンを最後まで戦い、しっかり飛躍を遂げるべきだ」。選手代理人はそう明確に助言した。

続いてキーフトは、昨夏に破談となったハジ・ムーサのアル・イテハド移籍について、フェイエノールトのディレクター、ロベルト・エーンホールンがデ・テレグラーフ紙のインタビューで語った内容を取り上げた。「彼らは全額を一度に支払おうとしなかった」とキーフトは引用。ヤンセンは「ロベルトの話を読んだが、あれは疑問の残る移籍話だったと分かった。話に筋が通っていなかったし、彼の判断は正しかった」と応じた。

キーフトは、冬の中断期間に再び獲得を望むクラブが現れれば、難しい決断を迫られるとみている。「考えてしまうだろう。あいつは本当に、本当に、本当にいい選手だ。そして冬の中断期間に、全額を一括で支払うという相手が現れる」とキーフトは語り、ハジ・ムーサ抜きでフェイエノールトが優勝、あるいは2位に入れるのかと疑問を呈した。

ヤンセンは考えを変えない。「私なら彼とも話す。冬の中断期間に関心を示すクラブがあるなら、シーズン終了時にも関心はあるはずだからね」