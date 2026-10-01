ウィム・キーフトとラファエル・ファン・デル・ファールトが、ギリシャ戦でのクインテン・ティンバーのパフォーマンスに厳しい見方を示した。このMFは木曜夜、オランダ代表で再び先発の座を与えられたものの、苦しい前半の末にハーフタイムで交代となった。

ティンバーはテッサロニキで、オランダ代表の先発に2度目の名を連ねた。オランダは前半に壊滅的な内容となり、2-0のビハインドでロッカールームへ引き揚げることに。するとシャビ代表監督は、その場でこのMFらを残す決断を下した。

試合後、このMFのパフォーマンスはNOSのスタジオで議論された。司会のスホールト・ファン・ラムスホルストがキーフトにティンバーの評価を尋ねると、元FWはほとんど迷いを見せなかった。「落ち着きがない。能力は見えているけど、とにかくすべてが慌ただしい。いつもカオスになってしまう」

キーフトによれば、問題はティンバーの技術的な能力にはないという。「これはサッカーのクオリティーとは関係なくて、彼のプレーにはある種の落ち着きとシンプルさが欠けているだけだ。彼はしばしばやろうとしすぎるし、やりすぎようとすること自体は別に恥ではない」

ファン・ラムスホルストは、ティンバーがその部分を簡単に直せるかどうかを尋ねた。「そこは少し疑っている。というのも、私は彼にそれを数年前から見ているからだ」とキーフトは語った。

以前からティンバーを非常に高く評価してきたファン・デル・ファールトも、このMFが今はさまざまな役割の間に挟まっていると見ている。「彼がフェイエノールトでプレーしていた頃から、私はずっと彼の大ファンだった。でも彼は一つのことに集中しなければならない。いわゆる10番や8番のような存在になりたいのであれば、そこではもしかするとあと一歩足りないのかもしれない」

ファン・デル・ファールトによれば、そのためティンバーの前には明確な選択肢があるという。「単純に『自分は守備的MFだ』と言うことだ。そこに関しては、彼は自分をその役割にはもったいないと思っているのかもしれない。少し中途半端なんだ。選手としては、やはり選択をしなければならない」

ファン・デル・ファールトはティンバーに明確な助言も送っている。「一番いい選択はこうだと思う。自分はボールを奪って、本当にそのパスを出せる選手たちに預ける。そうすれば、本当に素晴らしい選手になれるはずだ」