ウィム・キーフト氏は木曜夜、アヤックス対アタランタのカンファレンスリーグの試合で、ハーフタイム中にマルコス・レオナルドを厳しく批判した。昨夏、アル・ヒラルから2000万ユーロ弱で獲得したブラジル人ストライカーは、元オランダ代表の同氏にほとんど好印象を与えていない。「背中にジャガイモの袋を背負っているみたいだ」とキーフト氏は『Ziggo Sport』で評した。

ヨハン・クライフ・アレナで行われた試合で、アヤックスはアタランタをかなり押し込みながらも、0-0で前半を終えた。何度もチャンスをつくったが、GKマルコ・カルネセッキの守るゴールを破れなかった。キーフト氏が特に不満を示したのは攻撃での深さの欠如で、その批判の矛先はマルコス・レオナルドに向かった。

「レオナルドをよく見ていたが、背中にジャガイモの袋を背負っているみたいだ」とキーフト氏は酷評を始めた。「つまり、動きがとても重く、脅威もほとんどない」。アヤックスやPSVなどでプレーした元ストライカーの目には、ブラジル人FWがアタランタのゴール前でほとんど危険を生み出せていないと映った。

マルコス・レオナルドには、開始から30分余りでアヤックスを先制に導く絶好機が訪れた。ルーカス・ローザからパスを受けたが、シュートは力なくゴールの約1メートル脇へ外れた。「このボールも、うまく捉えられていないと思う」とキーフト氏は、決定機を逃した場面の映像を見ながら指摘した。

一方、キーフト氏はアヤックスのプレーを否定的に捉えてばかりいたわけではない。「アヤックスは長い時間ボールを持っていた。アタランタがうまく攻守を切り替えられなかったときに、ようやく意外性が生まれた。そうなると、ライン間へ少しパスを通せた」と分析。ユリアン・ブラントとジョルティ・モキオも時折、脅威になっていたと見ている。「主導権を握り、より良いチームではあるが、それが多くの決定機にはつながっていない」

ロナルド・デ・ブール氏もキーフト氏の批判におおむね同意したが、アヤックスのプレー内容についてはより前向きだった。元オランダ代表の同氏は、ルーカス・ローザが相手の注意を大きく引いたことで生じたスペースを、デイヴィ・クラーセンが巧みに使っていたと指摘した。「プレー自体はなかなか良い。良いチャンスは3回あったと思う。そのうち1回は決めなければならない。足りなかったのはそこだと思う」とデ・ブール氏は語った。

デ・ブール氏も前線のスピード不足には疑問を呈した。「ウィムが言うように、例えばレオナルドを裏へ走らせたいところだが、彼も最速の選手というわけではない」と指摘。アヤックスはそれ以外ではまずまずの試合をしていたとの見方を示しつつ、アタランタの攻守の切り替えの速さには警戒を促した。