『デ・テレグラーフ』紙によると、キース・ヤンスマ氏はフレッド・ルッテン監督の去就を巡る騒動を受け、キュラソー代表広報責任者を辞任した。これにより、元オランダ代表広報責任者の同氏は、米国開催のワールドカップには同行しない。

この辞任は重要なタイミングで発生した。月曜日の早い段階で、代表チームとスタッフ間の対立によりルッテンが辞任し、その後ディック・アドボカートが監督に復帰していた。

ヤンスマは2024年にキュラソー代表チームに合流。当時、アドヴォカート監督、コル・ポットアシスタントコーチ、カスパー・ファン・エイクチームドクターと共に移籍し、4人は長く行動を共にしてきた。そのため、今回の辞任は特に注目されている。

ルッテンとアドヴォカートの交代を受け、ヤンスマは広報責任者を辞任。長年アドヴォカートの側近だったコル・ポットは代表に復帰し、「小さな将軍」と共にW杯に臨む。

代表スタッフにはさらに変更が予想される。オーストラリア遠征では、ルッテンが招へいした新スタッフ数名と選手団の連携がうまくいかなかったという。『デ・テレグラーフ』によると、その対象はロエル・クーマンス、アルノ・ファン・ズワム、アレッサンドロ・シェーンメーカー、チームドクターのスザンヌ・フールマンだった。