キュラソー代表チームをめぐる混乱が頂点に達した。フレッド・ルッテン監督の辞任から数時間後、広報責任者のキース・ヤンスマ氏も職務を辞した。彼はオランダ代表の元広報責任者で、ワールドカップ初出場の同チームで起きた監督交代の一連の経緯に納得できないと語った。

ヤンスマ氏は月曜夜、辞任を正式に表明。協会内の混乱が辞任の決め手だと語った。78歳の広報担当者は、自分の判断がアドヴォカート氏やルッテン氏のどちらを支持するかではなく、事態の発生過程にあると強調した。

「これはどちらを選ぶかという問題ではなく、事態がどのようにして生じたかという問題だ」とヤンスマ氏は『Sportnieuws』に語った。「まずディック・アドヴォカート氏が辞任したのは悲しく残念だった。誰もが痛感していた。その後、状況が好転したにもかかわらず、今度は次の人が去らなければならない。それは正しくなく、私の許容範囲を超えている」

月曜日の早い段階で、アドヴォカートが代表監督に復帰することが発表され、後任として浮上していたルッテンは辞任した。

アドヴォカートの復帰は数日前から濃厚で、娘の健康回復を受けて選手たちが大会中に再招へい望んだ。

複数のメディアはスポンサーのコレンドンも介入したと報じている。キュラソーサッカー協会は当初ルッテン支持を表明したが、最終的には維持できず、結果としてアドヴォカートがW杯初出場チームの指揮を執ることになった。