フェイエノールトは水曜夜、アニス・ハジ・ムサとジヴァイ・ゼヒールの活躍で、チャンピオンズリーグのコモ1907戦に3-2で勝利した。Ziggo Sportの解説者キース・ファン・ウォンデレンは試合後、ゼヒールはさらに良くなると語った。

ホームのデ・カイプで先制を許したフェイエノールトだが、その後は試合をひっくり返した。ゼヒールとハジ・ムサのゴール、ロベルト・サンチェスのオウンゴールで、終盤には3-1とリード。最後はアナスタシオス・ドゥヴィカスに決められ、3-2となった。

ファン・ウォンデレンは、フェイエノールトには際立った選手が複数いたと振り返る。「ゼヒールについては話したが、ハジ・ムサとリードも存在感を示した」と切り出した。

「ほかにも、最高レベルで通用し、実力が拮抗した試合で違いを生み出せることを示した選手がいる」

続いて、ゼヒールについてさらに踏み込んだ。「ゼヒールについては、代表活動からかなり疲れて戻ってきたと感じている。それも無理はない」。22歳のMFは今回の代表活動期間中にオランダ代表デビューを果たし、オランダU-21代表でもプレーした。

「そう考えると、彼にはまだまだ力があるはずだ」とファン・ウォンデレンは続けた。「フェイエノールトにいる誰もが、彼のプレーと成長を見るのを楽しんでいる。万全の状態なら、なおさら楽しみだ」

ゼヒール自身も好調の理由を語った。「コーチ陣やスタッフのおかげで、自分らしくいられています。自由と信頼を与えてくれる選手たちのおかげでもあります。みんな、よく僕にボールを預けてくれますし、チームの雰囲気も本当にいいと思います。全員がお互いのために懸命に働いている。それが自由にプレーできることにつながっています」とフェイエノールトのMFは語った。