キース・スミット、大型移籍の可能性に言及：「彼らが交渉を望むなら……」

キース・スミットが再びスペインで話題に。ゴー・アヘッド・イーグルス対AZ（0-0）の試合後、ESPNの取材に「バルセロナ遠征中に交渉の時間は確保している」と語った。

「できれば毎週祝いたいが、残念ながらできない」とスミット。「今は少し平常心を取り戻す時だ。ここ数日は本当に楽しんだが、まだ3試合残っている。だから、また普段通りに戻るだけだ。」

とはいえ、すぐに日常に戻るのは難しい。選手たちはバルセロナで短期間の休暇を過ごすためだ。「今祝うのはこのタイミングだけ。その後また試合があるからね」とスミットは笑った。

ESPN記者のショース・ブラウは「バルセロナ滞在中のスミットはスペインメディアのヘッドラインを飾るだろう」と指摘。スミットは「分からないけど、そうかもしれないですね」と笑い、チームマネージャーの冗談にも触れながら続けた。

「もちろん楽しむが、交渉するなら喜んで応じる。時間は十分ある」と笑った。この発言はスペインメディアにも伝わり、2大巨人が争奪戦を繰り広げるという憶測も流れている。

直後、ESPNのカメラの前に現れたレロイ・エヒトールド監督は「彼はまだ我々の選手だ」とコメント。

最後にスミットは、カップ決勝でACミランのスカウトがチームメイトのスヴェン・マイナンスを視察していたという噂にも言及。「彼は優れた選手なので当然だ。素晴らしいクラブだし、もし移籍できるなら本人にとって良いこと」と語った。