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AZは今後数週間、ケース・スミットを欠くことになった。MFは回復過程で状態が後退し、当面は戦列を離れる。クラブが土曜日、公式チャンネルで発表した。

スミットは、金曜日に行われたU-21欧州選手権予選プレーオフ第1戦のU-21デンマーク代表戦を欠場した。U-21オランダ代表はこの試合に3-0で勝利。当初は火曜日の第2戦に出場できる可能性も残されていたが、その試合にも間に合わないことが明らかになった。

スミットは今週月曜日、ミハエル・ライツィハー監督率いる代表チームに合流するためザイストを訪れていた。その後、関係者間の協議により、U-21オランダ代表への合流の可能性を残しつつ、当面はAZでコンディションの回復に取り組むことが決まった。

しかし、その可能性もなくなった。AZによると、スミットは回復過程で状態が後退し、今後数週間はプレーできないという。クラブは復帰の具体的な時期を明らかにしていない。

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スミットの離脱はU-21オランダ代表だけでなく、AZにとっても痛手だ。代表ウィーク明けには過密日程が待っており、スミットは複数の重要な試合を欠場する見込みとなっている。

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AZはスパルタ・ロッテルダム戦でリーグ戦を再開し、続いてヨーロッパリーグでスパルタ・プラハと対戦する。その後もPECズヴォレ、PSV、シュトゥルム・グラーツなどとの試合が控える。シュトゥルム・グラーツ戦も欧州カップ戦での対戦となる。

この期間にはNEC、ユーロジャックポット・オランダ杯でのHSVフーク、エクセルシオールとの試合も予定されている。AZが具体的な復帰時期を示していないため、スミットがどの試合を欠場するかは現時点で不明だ。

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また、今回の代表ウィークを欠場するAZの選手はスミットだけではない。ワウテル・フースとロメ＝ジェイデン・オウス＝オドゥロも、身体的な問題によりU-21オランダ代表に合流できなかった。

フースは以前から負傷を抱え、ここ数週間は回復に取り組んでいた。AZによると、DFはまだ試合に復帰できる段階までリハビリが進んでいない。一方、オウス＝オドゥロはヨングAZ対アルメレ・シティFC戦の後から身体に不調を抱えている。

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AZの3選手を欠きながらも、U-21オランダ代表はデンマークとの第2戦に向けて非常に有利な立場に立った。ライツィハー監督のチームは金曜日、エライジャ・ダイクストラ、デイヴ・クワクマン、ロ＝ザンジェロ・ダールらを先発に起用し、3-0で勝利。火曜日には、来夏アルバニアとセルビアで開催される欧州選手権への出場を決めることができる。