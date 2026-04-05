キース・クワクマンは、フェイエノールトに見られる憂慮すべき傾向に大きな衝撃を受けている

ロビン・ファン・ペルシーは今週、アニス・ハジ・ムッサ、レオ・ザウアー、アネル・アフメドホジッチがフェイエノールトの負傷者リストに加わるのを見守った。FCヴォレンダムとのアウェイ戦を控えた「デ・クープ」での負傷者の多さに、キース・クワクマン監督は驚きを隠せない。

「シーズン中には、運に見放される時期もあるものだ」と、クワクマンはESPNでの分析をこう切り出した。「その時は、監督はまだ選手を選ぶ余地がある。だが、シーズンが進むにつれ、もはや選ぶ余地すらない瞬間が訪れるのだ。」

ヴォレンダム出身のこのアナリストは続ける。「プレシーズンには、ファン・ペルシーがフェイエノールトの中盤でどう活躍するか気になっていた。だが今や、中盤の選手が3人いるだけで喜んでいる。信じられない。そして今日もまた数人が欠場している。信じられない。フェイエノールトではシーズンを通してずっとこんな状態だ。」

ヴァン・ペルシーとテクニカルディレクターのデニス・テ・クロースは、ザウアーがスロバキア代表戦で負った筋肉断裂に激怒していた。フェイエノールトは、この左ウイングを途中出場で数分間だけ起用してほしいと要望していたが、代表監督のフランチェスコ・カルツォーネは平然とザウアーを先発起用した。ロッテルダムのクラブは現在、金銭的な補償を求めている。

カリム・エル・アフマディは、ザウアーを巡るこのデリケートな問題について見解を述べた。「あの試合がそれほど重要で、自分が重要な選手だから国全体が後押ししているなら、私も全力を尽くすだろう。ザウアーはW杯に出場できたし、祖国のためにそれをやりたかった。この件に関しては、彼自身が主導的な役割を果たしたと思う。」

クワクマンは同僚のアナリストの言葉を補足する。「もしあなたがザウアーだったらどうする？ スロバキアはプレーオフの決勝に進出する可能性もあったし、その試合で彼をスタメンに起用することもできたはずだ。 もっとうまく対処できたはずのシナリオはたくさんあった。だが、結果として、何よりもザウアーとフェイエノールトにとっては非常に悔しい結果となった。今日の試合では、彼の勢いが大いに役立ったはずだ」と、彼はヴォレンダムでの一戦に言及した。

スロバキアは、ワールドカッププレーオフの準決勝でコソボに3-4で敗れた。これにより、今夏に米国、カナダ、メキシコで開催される本大会への出場は完全に絶たれた。