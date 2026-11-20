共有 GOALをGoogleでフォロー

韓国代表の司令塔イ・ガンインが、バンコクでAFC年間最優秀海外選手賞を連覇し、歴史に名を刻んだ。パリ・サンジェルマンで数々のタイトルを獲得した最終シーズンを経て、夏にアトレティコ・マドリーへ移籍した25歳は、同胞のソン・フンミンも成し遂げられなかった快挙を達成した。

広告

バンコクで史上初の連覇

韓国代表のイ・ガンインが木曜夜、バンコクで開かれた2026年の表彰式でAFC年間最優秀海外選手賞を連覇し、歴史をつくった。25歳のイ・ガンインは、FCポルトに所属する同胞のファン・インボムと、リールOSCの日本代表FW上田綺世を抑え、この栄誉に輝いた。

アトレティコ・マドリーの司令塔は、同賞を2回連続で受賞した史上初の選手となった。また、2015年、2017年、2019年、2023年に計4度受賞した同胞のソン・フンミンと並び、同賞を複数回受賞した唯一の選手となった。

数々のタイトルを獲得し、パリに別れ

イ・ガンインが評価されたのは、パリ・サンジェルマンで過ごした最後のシーズン、2025-26シーズンの並外れた活躍だ。創造性豊かなMFは、フランスの強豪がUEFAチャンピオンズリーグ連覇を果たすのに貢献。現行方式で連覇を達成したクラブは、レアル・マドリーとPSGだけとなった。

欧州での成功に加え、イ・ガンインはリーグ・アン3連覇、2025年のフランス・スーパーカップ、UEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップも制した。PSGが2025年FIFAクラブワールドカップ決勝に進出する上でも中心的な役割を果たし、主要タイトルを計12個獲得してパリを離れた。

広告 広告

代表での奮闘と韓国勢の強さ

代表では、2026年FIFAワールドカップを通じて韓国代表に欠かせない存在であり続けた。グループステージの全試合にフル出場し、唯一の勝利となったチェコ戦では決勝点をアシスト。韓国は早期敗退となったものの、イ・ガンインは広く称賛された。

今回の受賞で、同賞における韓国勢の強さはさらに際立った。LA FCのFWソンが4度、バイエルン・ミュンヘンのDFキム・ミンジェが2022年に受賞している。一方、同じ表彰式では、水原FCウィメンのMFキム・ヘリとU-20代表を率いるパク・ユンジョンが女子部門にノミネートされたものの、受賞は逃した。

マドリーでの新章

2011年に仁川からバレンシアの下部組織へ移り、メスタージャで頭角を現した後、レアル・マジョルカで活躍したイ・ガンイン。2026年7月、スペイン王者に11度輝いたアトレティコ・マドリーに加入し、ラ・リーガに復帰した。スペインの首都で新たな生活を始めた代表53試合出場のイ・ガンインは、これまで培った勝者としての経験を生かし、スペイン国内と欧州でのタイトル獲得を目指す。