金曜日の準々決勝を終え、Kings World Cup Clubs 2026はいよいよ準決勝に突入する。土曜日には準決勝進出の4チームが、ミラノで行われる大一番の決勝進出を懸けて戦う。ここでは準決勝のトーナメント表の組み合わせ、開催日程、そしてDAZNでライブかつ無料で視聴する方法を紹介する。

準決勝のトーナメント表の組み合わせ

Kings World Cup Clubs 2026はノックアウト方式で行われ、7月31日金曜日の4つの準々決勝の勝者がそのまま準決勝へ進出する。組み合わせはすでにトーナメント表の構成上、決まっている。

準決勝1： Furia FC（ブラジル）対Los Troncos FC（スペイン）の勝者が、Alpak FC（イタリア）対Underdogs FC（イタリア）の勝者と対戦

準決勝2： Ultimate Móstoles（スペイン）対Atlético Parceros FC（メキシコ）の勝者が、G3X FC（ブラジル）対DesimpaiN（ブラジル）の勝者と対戦

準々決勝は金曜日に行われるため、本稿掲載時点では準決勝進出チームはまだ確定していない。結果が確定し次第、正確な対戦カードはDAZNアプリおよびKings Leagueアプリ上で更新される。

準決勝：日程と開催地

試合 チーム 日程 会場 準決勝1 QF Furia FCの勝者 vs QF Alpak FCの勝者 2026年8月1日土曜日 Fonzies Arena、コローニョ・モンツェーゼ（ミラノ）、イタリア 準決勝2 QF Ultimate Móstolesの勝者 vs QF G3X FCの勝者 2026年8月1日土曜日 Fonzies Arena、コローニョ・モンツェーゼ（ミラノ）、イタリア

両準決勝の正確なキックオフ時刻についても、日ごとに改めて確認される予定だ。2試合の勝者が、同日に予定されている決勝へ進出する。

準決勝の視聴方法：テレビ・配信

DAZNはKings World Cup Clubs 2026の世界公式放送パートナーであり、大会の全27試合を配信する。

地域 視聴方法 スペイン DAZN イタリア DAZN ドイツ DAZN 日本 DAZN

この大会はさらに、ヨーロッパの大部分、カナダ、アジア、サハラ以南のアフリカ、オセアニアの広い地域でDAZNを通じて無料配信されるほか、メキシコ、中南米、アメリカでは各地域のDAZNプラットフォームでも視聴できる。

ライブ配信に加え、両準決勝はKings League公式SNSチャンネルでも同時配信されるほか、複数クラブ会長による個別配信も行われる。

Kings World Cup Clubs 2026の決勝はいつ行われる？

決勝は8月1日土曜日21:00（CEST）に開催される。2つの準決勝の直後、同じコローニョ・モンツェーゼのFonzies Arenaで行われる。前回王者のLos Troncos FCは現在も準々決勝を戦っており、そこまで無敗で勝ち上がれば、Kings World Cup Clubsのタイトル防衛に初めて成功するクラブとなる可能性がある。

Kings Leagueについて知っておくべきこと

Kings Leagueとは

Kings Leagueは、元バルセロナおよびスペイン代表のDFジェラール・ピケが2022年に立ち上げた7人制サッカーの大会だ。プロレベルのフットボールとストリーマー文化を融合させたもので、より短くテンポの速い試合、型破りなルール、そして多くの場合、従来の意味でのオーナーではなく、ストリーマー、コンテンツクリエイター、元選手が務める「会長」に率いられるクラブが特徴となっている。

フォーマットの仕組み

試合は20分ハーフの前後半で行われる。

各試合は「アビオ」と呼ばれるフェーズから始まり、両チームともGKとフィールドプレーヤー1人ずつでスタート。そこから1分ごとに選手が1人ずつ加わり、5分後に7対7となる。

キックオフ前には、各監督に シークレットカード がランダムに1枚与えられる。ダブルゴール、サスペンション、PK、シュートアウト、スタープレーヤー、ジョーカーのいずれかで、試合の重要な場面で使用できる。

また、クラブ会長は試合の特定の局面で 会長PK を要求することができる。

後半開始時には大きなサイコロが振られ、一部の結果では一時的に1対1の状況になる。

規定時間終了時に同点の場合はシュートアウトに突入し、選手が1人ずつ登場していき、最後は決定的な1対1で決着をつける。

会長たちとは誰か

Kings Leagueの魅力の一つは、会長陣とレジェンドたちの顔ぶれにある。ロナウジーニョ（Porcinos FC）、フランチェスコ・トッティ（Stallions）、アンドレア・ピルロ（Jijantes FC）、エデン・アザール、アンドリー・シェフチェンコ（Ultimate Móstoles）、ファルカン（Furia FC）、そしてエスパニョールのレジェンドホアキン・サンチェス（Los Troncos FC）らが、Ibai Llanos、DjMaRiiO、Perxitaaといったストリーマーとともに、このエコシステムの一翼を担っている。

Kings Leagueの国内リーグと世界大会

Kings Leagueは、スペイン、イタリア、ドイツ、ブラジル、アメリカ、MENA地域、フランスで独立した国内リーグを運営しており、それぞれがプレーオフと独自の王者を伴うシーズンごとの「スプリット」に分かれている。年に2回、このフォーマットは国際大会となる。各国代表が戦うKings World Cup Nations（2026年1月は開催国ブラジルが優勝）と、現在まさにミラノでクライマックスを迎えているクラブ大会Kings World Cup Clubsだ。DAZNはこの両大会に加え、スペイン、イタリア、ドイツにおけるKings Leagueの国内シーズンも配信している。