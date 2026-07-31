キングス・ワールドカップ・クラブズ2026はミラノで決勝トーナメントに突入した。ブラジル、スペイン、イタリア、メキシコの8クラブが、土曜日の準決勝進出を懸けて戦う。ここでは、準々決勝のキックオフ時間、対戦カード、そして各試合をDAZNでライブかつ無料で視聴できる方法を紹介する。

キングス・ワールドカップ・クラブズ2026とは？

キングス・ワールドカップ・クラブズ2026（KWCCイタリア2026）は、ジェラール・ピケとイバイ・ジャノスが考案した7人制フットボール形式のクラブ版としては第3回大会となる。今大会は初めてイタリアで開催され、スペイン、ブラジル、イタリア、メキシコ、ドイツ、フランス、MENA地域の7つの地域キングスリーグ大会から16のトップクラブが集結。世界王者の座を懸けて争っている。

大会はスイス方式のグループステージ（ラウンド1、ラウンド2、ラストチャンスラウンド）で開幕し、そこから勝ち残った8クラブが準々決勝に進出した。ロス・トロンコスFCは現世界王者として大会に臨んでいるが、ラストチャンスラウンドでは敗退の危機にも直面した。一方で、ラミン・ヤマルのラ・キャピタルCF、イバイ・ジャノス率いるポルシノスFCはそれ以前に敗退している。

準々決勝の対戦カード：チーム、日程、開催地

準々決勝4試合はすべて同じ日、同じ会場で行われる。

試合 チーム 日程 開催地 準々決勝1 フリアFC（ブラジル）vs ロス・トロンコスFC（スペイン） 2026年7月31日（金） フォンジーズ・アレーナ、コローニョ・モンツェーゼ（ミラノ）、イタリア 準々決勝2 アルパックFC（イタリア）vs アンダードッグスFC（イタリア） 2026年7月31日（金） フォンジーズ・アレーナ、コローニョ・モンツェーゼ（ミラノ）、イタリア 準々決勝3 ウルティメイト・モストレス（スペイン）vs アトレティコ・パルセロスFC（メキシコ） 2026年7月31日（金） フォンジーズ・アレーナ、コローニョ・モンツェーゼ（ミラノ）、イタリア 準々決勝4 G3X FC（ブラジル）vs デシンパイン（ブラジル） 2026年7月31日（金） フォンジーズ・アレーナ、コローニョ・モンツェーゼ（ミラノ）、イタリア

正確なキックオフ時間は試合当日にDAZNアプリおよびキングスリーグのアプリで確定される。時間が変更される可能性もあるため、開始直前にもう一度確認しておくといいだろう。

準々決勝はどこで見られる？ TV・配信情報

DAZNはキングス・ワールドカップ・クラブズ2026の公式グローバル放映パートナーで、大会全27試合をライブで完全無料配信する。視聴にあたって加入は不要だ。

地域 視聴方法 スペイン DAZN イタリア DAZN ドイツ DAZN 日本 DAZN

ライブ配信に加え、全試合はキングスリーグの公式ソーシャルメディアチャンネルでも同時配信される。さらに、多くのクラブ会長による個別配信も行われており、デジタルに親和性の高い若年層の間でこの大会が大きな人気を集める重要な理由となっている。

キングス・ワールドカップ・クラブズ2026の決勝はいつ？

準決勝は8月1日（土）に行われ、勝者は同日に開催される決勝へ直接進出する。大一番の決勝は8月1日（土）21:00（中央ヨーロッパ夏時間）にキックオフ予定で、会場は同じくコローニョ・モンツェーゼのフォンジーズ・アレーナだ。ロス・トロンコスFCは、キングス・ワールドカップ・クラブズ史上初となるタイトル防衛を狙っている。

キングスリーグの基本情報

キングスリーグとは？

キングスリーグは、元バルセロナおよびスペイン代表DFのジェラール・ピケが2022年に立ち上げた7人制フットボール大会だ。高いレベルのサッカーとストリーマー文化を融合させており、より短くスピーディーな試合、型破りなルール、そして従来型のクラブオーナーではなく、主にストリーマーやコンテンツクリエイター、元プロ選手が「会長」として率いるクラブが特徴となっている。

フォーマットはどうなっている？

試合は20分ハーフの前後半で行われる。

各試合は「ビルドアップフェーズ」から始まる。両チームともGKとフィールドプレーヤー1人だけでスタートし、1分ごとに1人ずつ選手が加わり、5分目からは7対7でプレーする。

キックオフ前には、各監督にランダムな秘密カードが1枚与えられる。内容は2得点、出場停止、PK、シュートアウト、スター選手、ジョーカーで、勝負どころで使用できる。

また、クラブ会長は特定の試合時間帯に会長PKを自ら決めることもできる。

後半開始時には巨大なサイコロが振られ、出た目によっては試合が一時的に1対1になる。

規定時間終了時に同点の場合はシュートアウトで決着。徐々に選手がピッチから外れ、最後は1対1で勝者が決まる。

会長たちは誰？

キングスリーグの魅力の一つは、著名人がそろう会長陣とレジェンド陣にある。ロナウジーニョ（ポルシノスFC）、フランチェスコ・トッティ（スタリオンズ）、アンドレア・ピルロ（ヒガンテスFC）、エデン・アザール、アンドリー・シェフチェンコ（ウルティメイト・モストレス）、ファルカン（フリアFC）、そしてエスパニョールのレジェンドであるホアキン・サンチェス（ロス・トロンコスFC）が、イバイ・ジャノス、DjMaRiiO、Perxitaaといったストリーマーたちとともにこのエコシステムの一部を成している。

キングスリーグの各国リーグと世界大会

キングスリーグは、スペイン、イタリア、ドイツ、ブラジル、アメリカ、MENA地域、フランスで独立した国内リーグを運営しており、それぞれが独自のプレーオフと王者を持つシーズン制の「スプリット」に分かれている。このフォーマットは年2回、国際大会として開催される。ひとつは各国代表が戦うキングス・ワールドカップ・ネーションズで、2026年1月大会は開催国ブラジルが優勝。もうひとつがクラブ大会であるキングス・ワールドカップ・クラブズで、現在ミラノでクライマックスを迎えている。DAZNはこの2大会に加え、スペイン、イタリア、ドイツの各国キングスリーグシーズンも配信している。