キングス・ワールドカップ・クラブズ2026決勝の視聴方法：DAZNでライブ配信

土曜日に行われた2つの準決勝を経て、Kings World Cup Clubs 2026はミラノでの一発勝負の決勝で決着する。試合日程、開催地、そしてDAZNでライブかつ無料で視聴する方法を紹介する。

決勝の決まり方

Kings World Cup Clubs 2026の決勝は、土曜日の2つの準決勝の勝者同士が対戦する。その準決勝の組み合わせは、金曜日の準々決勝の結果によって決まった。両ラウンドが短い間隔で行われるため、2つのファイナリストが判明するのはキックオフのわずか数時間前となる。正確な対戦カードは、準決勝終了後すぐにDAZNアプリとKings Leagueのアプリで更新される。

今大会は、2024年にメキシコでPorcinos FCが、2025年にパリでLos Troncos FCが優勝して以来、3回目の開催となる。Los Troncosは前回王者としてミラノに乗り込んでおり、この決勝に進めるかどうかは準々決勝と準決勝での戦いぶり次第となる。

決勝：対戦カード、日程、会場

試合 チーム 日程 会場 決勝 準決勝1の勝者 vs 準決勝2の勝者 2026年8月1日（土）21:00 CEST Fonzies Arena、コローニョ・モンツェーゼ（ミラノ）、イタリア

決勝は、同じ日程・同じ会場で先に予定されている2つの準決勝の直後に行われる。

決勝の視聴方法：テレビ・配信

DAZNはKings World Cup Clubs 2026の世界公式放映パートナーであり、決勝を含む大会の全試合をライブで、しかも完全無料で配信する。視聴にあたって加入は一切必要ない。

地域 視聴方法 スペイン DAZN イタリア DAZN ドイツ DAZN 日本 DAZN

さらに大会は、ヨーロッパの大部分、カナダ、アジア、サハラ以南のアフリカ、オセアニアでもDAZNで無料配信されるほか、メキシコ、ラテンアメリカ、アメリカでは各地域のDAZNプラットフォームを通じて視聴できる。

ライブ配信に加え、決勝もKings League公式ソーシャルチャンネルで同時配信されるほか、複数のクラブ会長による個別配信でも放送される。

Kings Leagueについて知っておきたいこと

Kings Leagueとは

Kings Leagueは、バルセロナとスペイン代表の元DFジェラール・ピケが2022年に立ち上げた7人制サッカーの大会だ。プロレベルのサッカーとストリーマー文化を融合させたもので、より短くスピーディーな試合、型破りなルール、そして「会長」に率いられるクラブが特徴。その「会長」は多くの場合、従来の意味でのオーナーではなく、ストリーマーやコンテンツクリエイター、元サッカー選手が務めている。

大会フォーマット

試合は20分ハーフの前後半で行われる。

各試合は「avvio」のフェーズから始まり、両チームともGKとフィールドプレーヤー1人ずつでスタート。そこから1分ごとに1人ずつ選手が加わり、5分後に7対7となる。

キックオフ前に各監督は、Double Goal、Suspension、Penalty、Shoot-out、Star Player、Jollyのいずれかのシークレットカードをランダムで1枚受け取り、試合の重要な局面で使用できる。

また、クラブ会長は試合の特定の局面でPresident's Penaltyを要求することもできる。

後半開始時には大きなサイコロが振られ、その結果によっては一時的に1対1の形になる。



