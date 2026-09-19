リヤド、2026年9月19日 – 昨日金曜日の9月18日夜、中東・北アフリカ地域キングスリーグ（Kings League MENA）の第1節（Split 1）が、興奮に満ちた開幕日とともにスタートした。リヤド・ブルバードのコール・アリーナが再び、アラブ世界におけるフットボール・エンターテインメントの中心地へと姿を変えた。

大会初日はファンへの期待を裏切らず、参加10チームによる5試合の白熱した対戦が繰り広げられた。ゴール数は44点に達し、観客を魅了。世界的なサッカーの才能による見事なパフォーマンス、息をのむようなPK戦、大差で決着したダービー、そして夜の締めくくりを飾るドラマチックな波乱が展開された。

コンテンツクリエイターのイリアス・エル・マリキ率いるUltra Chmichaが、コンテンツクリエイターのタルブーン率いるTurboを8-4で下し、攻撃的でゴールの多い試合を制して大会の幕開けを飾った。Turboは昨年、中東・北アフリカ地域キングスカップ（Kings Cup MENA）で準決勝に進出していたチームである。

中東・北アフリカ地域キングスリーグ初出場となったコンテンツクリエイターのアブドゥルラフマン・アル・シャフリ率いるRising Peaksは、コンテンツクリエイターのアブ・フェッラ率いるABO FCを相手に力強いパフォーマンスを見せ、最後の瞬間まで戦い続けた。試合は5-5で通常時間を終え、その後ABO FCがPK戦を3-1で制して勝ち点を獲得した。この試合は序盤から、Rising Peaksが第1節において決して与しやすい相手ではないことを示した。

3BSとRed Zoneによるヨルダン・ダービーは、大会初日の最も注目すべき出来事のひとつであった。この対戦はまた、両チームの共同代表を務めるヨルダン代表の両スター、ヤザン・アル・ヌアイマトとアリ・アルワンによる、キングスリーグでの初対決でもあった。マヘルコとアルワン率いるRed Zoneが試合を支配し、アブシとアル・ヌアイマト率いる3BSを7-1で下す大勝を収め、第1節の残りのチームに向けた早くも挑戦のメッセージを突きつける力強い結果となった。





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別の対戦では、コンテンツクリエイターのユネス・ザルーとアシュラフ・スビリ率いるBakhira FCが、コンテンツクリエイターのラーイド率いるRA2を4-3の接戦で下し、初戦を勝利で飾った。そして夜の締めくくりは、大会初日で最も注目された対戦となった。FWZがキングスカップ王者のDR7を破るという驚きを演じ、5-2で勝利を収め、両チームが代表PKを外すという波乱に満ちた試合の幕切れとなった。これにより、コンテンツクリエイターのファウワーズ率いるチームは、2025年中東・北アフリカ地域キングスカップ決勝でコンテンツクリエイターのダルバハ率いるチームに喫した敗戦の雪辱を果たした。

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第1節の試合は、9月21日月曜日にコール・アリーナで行われる第2日へと続く。第2日の全対戦カードは中東・北アフリカ地域キングスリーグ公式ウェブサイトで確認できる。

第1節第2日のチケットはウィブックのプラットフォームで入手可能で、各試合の夜は観戦チケットを購入できる3つの時間帯に分かれている。第1時間帯：サウジアラビア時間の午後7時から午後9時まで、第2時間帯：サウジアラビア時間の午後9時から午後11時まで、第3時間帯：サウジアラビア時間の午後11時から午前0時まで。

地域全体のファンは、中東・北アフリカ地域キングスリーグの各チーム代表による個人配信チャンネルに加え、大会公式チャンネルであるキック、ユーチューブ、ティックトック、ツイッチを通じて、すべての試合を無料で視聴できる。また、大会は公式メディアパートナーであるMBCグループにより、MBC Actionおよびシャヒドを通じて中東・北アフリカ地域で生中継される。

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中東・北アフリカ地域キングスリーグ大会について

中東・北アフリカ地域キングスリーグは、キングスリーグとサージ・スポーツ投資会社との合弁事業を通じて、世界的なキングスリーグの文化を中東・北アフリカ地域に広めることに貢献している。同大会は、サウジアラビア、エジプト、モロッコをはじめ、ヨルダン、クウェート、カタールなど、アラブ世界の各地からチームを集め、地域を代表する有力なコンテンツクリエイターや配信者たちが率いている。

2025年に中東・北アフリカ地域キングスリーグが収めた並外れた成功を受けて、同大会は今年もリヤドのコール・アリーナに戻り、2026年9月と10月にかけて第1段階の試合を開催する。

詳細については、以下までお問い合わせください。

マアナ戦略コミュニケーションズ社

メールアドレス：kingsleague@maannacomms.com



